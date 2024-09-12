В Белгороде начал работу первый юридический форум

Posted 12 сентября, 05:31
Published 12 сентября, 05:31
Modified 12 сентября, 05:33
Updated 12 сентября, 05:33
Первый Белгородский юридический форум состоится 11–12 сентября и будет проводиться на нескольких площадках, включая НИУ «БелГУ», Юридический институт МВД РФ, Белгородский институт искусств и культуры, БГТУ им. В. Г. Шухова, а также исторический музей-заповедник «Прохоровское поле».
Около 70 ведущих юристов из различных регионов России планируют принять участие в мероприятии (Воронеж, Екатеринбург, Краснодар, Курск, Москва, Пенза, Пермь, Пятигорск, Санкт-Петербург, Саратов, Сыктывкар, Тамбов), а также профессор Срето Ного — президент Международной ассоциации уголовного права из Сербии. Своё присутствие подтвердили представители более 100 российских вузов.
Среди участников форума — ректор НИУ «БелГУ» Евгения Карловская, руководитель Междисциплинарного центра правовых исследований в сфере энергетики Института государства и права РАН Андрей Габов, председатель Первого кассационного суда общей юрисдикции Сергей Шараев, директор Департамента экономической безопасности в ТЭК Министерства энергетики РФ Антон Семейкин и другие.
Университет инициировал создание такого масштабного, амбициозного форума не просто так. В нынешних условиях мы поставили себе задачу жить не только между ракетными опасностями, но и быть яркими на горизонте в общероссийском масштабе мирной повестки. Мы можем обсудить очень актуальные на сегодняшний день нравственные императивы российской государственности.
Евгения Карловская
Также на мероприятии присутствовал руководитель Центра цивилизационных исследований Института государства и права РАН Сергей Бабурин.
Главная беда сегодняшнего дня — нравственный нейтралитет государств, сформировавшийся на Западе. Нам необходимо переломить эту тенденцию. Необходимо, чтобы государства жили в системе координат добра и зла. Это и есть нравственность. Поэтому суверенитет государства не может не различать добро и зло.
Сергей Бабурин, президент Ассоциации юридических вузов
Открытие форума прошло на Пленарном заседании, где основной доклад представил советник президента РФ — председатель при Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
Сегодня существует образ будущего, пришедшего с Запада. Он очень пугающий. Говорят, что нам в голову скоро ввинтят чипы, всем будет командовать искусственный интеллект, а человек станет вторичным. Я категорически против такого понимания будущего. Мы сейчас ведём войну за будущее, где человек будет свободным, достойным, творческим. Человек должен быть в центре, не чип. В этом и заключается гуманизм. То, что мы видим сейчас на Западе, — это предательство гуманизма, тех идей и ценностей, на которых создана современная цивилизация.
Валерий Фадеев
Участники посетили православную выставку «Ангел святого Белогорья», которая открылась в рамках форума. Там представлены российские святыни, материалы о Великой Отечественной войне, уникальные архивные документы, которые раскрывают роль духовенства в обороне Отечества. Кроме того, запланировано проведение круглого стола с участием митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна на тему «Нравственные императивы: духовный код суверенитета».
В рамках мероприятия планируются тематические конференции и профессиональные дискуссии по актуальным вопросам права, судебной системы, взаимодействия государственных органов, представителей юридической науки и бизнес-сектора в современной геополитической обстановке.
Также запланированы круглые столы в формате видеоконференций из НИУ «БелГУ», Института государства и права РАН (Москва) и Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле».
В рамках форума будут проведены дискуссии, интерактивная лекция от актрисы Ольги Будиной, работа всероссийской молодёжной площадки «Нравственные императивы в праве, образовании, науке и культуре глазами молодежи», а также квизы, мастер-классы и деловые игры.