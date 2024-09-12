В Белгороде начал работу первый юридический форум

Участники посетили православную выставку «Ангел святого Белогорья», которая открылась в рамках форума. Там представлены российские святыни, материалы о Великой Отечественной войне, уникальные архивные документы, которые раскрывают роль духовенства в обороне Отечества. Кроме того, запланировано проведение круглого стола с участием митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна на тему «Нравственные императивы: духовный код суверенитета».