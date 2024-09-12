Компании мужа «марафонщицы» Блиновской в Белгороде приостановили операции по счетам

Posted 12 сентября, 14:54
Published 12 сентября, 14:54
Modified 12 сентября, 14:56
Updated 12 сентября, 14:56
Компания ООО «Подари мечту» Алексея Блиновского, мужа Елены Блиновской, известной как «королева марафонов», в настоящее время приостановила операции по счетам.
У Алексея Блиновского нет задолженностей перед налоговой службой. В 2024 году только не уплачен штраф за нарушение правил дорожного движения. Также говорится о наложении ареста на имущество супруга «королевы марафонов»
Елену Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей и легализации денежных средств. Сначала её поместили под домашний арест, а затем перевели в следственный изолятор.
Алексея Блиновского обвинили в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. С апреля 2023 года он находился в зоне проведения специальной военной операции.
Компания ООО «Подари мечту» была зарегистрирована в 2019 году в Белгороде. Её деятельность связана с обработкой данных и предоставлением услуг по размещению информации. Ранее сообщалось об убытках компании в 3,9 млн рублей.