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Posted 12 сентября, 14:54

Published 12 сентября, 14:54

Modified 12 сентября, 14:56

Updated 12 сентября, 14:56

Сейчас Елена Блиновская находится в СИЗО, а её супруг — в зоне СВО

Компании мужа «марафонщицы» Блиновской в Белгороде приостановили операции по счетам

12 сентября 2024, 14:54
Фото: 1MI
Сейчас Елена Блиновская находится в СИЗО, а её супруг — в зоне СВО

Компании Блиновского «Подари мечту» в Белгороде приостановили налоговые операции

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Суд
Подарить теперь стоит не мечту, а разблокировку счетов. В связи с уголовным делом в отношении Блиновских компания ООО «Подари мечту» столкнулась с приостановкой операций по счетам и арестом имущества, выяснили журналисты РИА «Новостей».

Компания ООО «Подари мечту» Алексея Блиновского, мужа Елены Блиновской, известной как «королева марафонов», в настоящее время приостановила операции по счетам.

У Алексея Блиновского нет задолженностей перед налоговой службой. В 2024 году только не уплачен штраф за нарушение правил дорожного движения. Также говорится о наложении ареста на имущество супруга «королевы марафонов»

Елену Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей и легализации денежных средств. Сначала её поместили под домашний арест, а затем перевели в следственный изолятор.

Алексея Блиновского обвинили в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. С апреля 2023 года он находился в зоне проведения специальной военной операции.

Компания ООО «Подари мечту» была зарегистрирована в 2019 году в Белгороде. Её деятельность связана с обработкой данных и предоставлением услуг по размещению информации. Ранее сообщалось об убытках компании в 3,9 млн рублей.

Марафонный бизнес Елены Блиновской стал убыточным в Белгороде
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#Валерия Колесникова#Общество#Суд#Россия#Арест имущества#Белгород#Елена Блиновская#Алексей Блиновский#ООО Подари мечту
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