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Posted 12 сентября 2024, 08:01

Published 12 сентября 2024, 08:01

Modified 12 сентября 2024, 08:01

Updated 12 сентября 2024, 08:01

Студенты отдают предпочтение вузам других регионов?

Количество первокурсников в белгородских вузах снижается второй год подряд

12 сентября 2024, 08:01
Фото: Изображение Midjourney. Студенты отдают предпочтение вузам других регионов?

В белгородском минобре подвели итоги приёмной кампании в вузах за 2024 год

Сюжет
Образование
С 2023 года абитуриенты всё меньше хотят поступать в белгородские вузы. Тревожные показатели легко связать с непростой обстановкой в регионе с начала СВО. В университеты поступили лишь 49,8% от всех желающих. Подробности узнали журналисты Go31.

В белгородских вузах всё меньше первокурсников. Второй год подряд количество новых студентов снижается. В прошлом году поступили 16 575 человек, а в этом — 16 450. Это худший результат с 2017 года, тогда набрали всего 16,3 тысячи студентов.

Только 49,8% от всех желающих решили поступить в вузы. За лето в высшие учебные заведения региона подали заявления на поступление 33 тысячи абитуриентов.

Почти одинаковое количество первокурсников обучаются на платной и бесплатной основе — 8130 и 8320 соответственно. Среднее профессиональное образование в белгородских вузах будут получать 4,2 тысячи человек.

Большинство студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, выбрали очную форму обучения — 7480 человек. Очно-заочно и заочно будут учиться 4770 студентов.

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