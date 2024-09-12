Количество первокурсников в белгородских вузах снижается второй год подряд

Posted 12 сентября 2024, 08:01
Published 12 сентября 2024, 08:01
Modified 12 сентября 2024, 08:01
Updated 12 сентября 2024, 08:01
В белгородских вузах всё меньше первокурсников. Второй год подряд количество новых студентов снижается. В прошлом году поступили 16 575 человек, а в этом — 16 450. Это худший результат с 2017 года, тогда набрали всего 16,3 тысячи студентов.
Только 49,8% от всех желающих решили поступить в вузы. За лето в высшие учебные заведения региона подали заявления на поступление 33 тысячи абитуриентов.
Почти одинаковое количество первокурсников обучаются на платной и бесплатной основе — 8130 и 8320 соответственно. Среднее профессиональное образование в белгородских вузах будут получать 4,2 тысячи человек.
Большинство студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, выбрали очную форму обучения — 7480 человек. Очно-заочно и заочно будут учиться 4770 студентов.