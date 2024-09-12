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Posted 12 сентября, 09:35

Published 12 сентября, 09:35

Modified 12 сентября, 09:35

Updated 12 сентября, 09:35

Обстрел, фото тематическое

«Как в коробке»: в Шебекино два месяца люди остаются с листами железа вместо окон

12 сентября 2024, 09:35
Фото: 1MI
Обстрел, фото тематическое

Шебекинцы жалуются на медленное восстановление домов

Сюжет
Строительство
Под разнос Владимир Жданов на прошлых совещаниях попадал не случайно. Шебекино из-за непрекращающихся обстрелов находится в таком плачевном состоянии, что жителям больше двух месяцев не могут заменить окна. Глава округа объяснил, почему так произошло и когда планируют завершить ремонтные работы.

Жители Шебекино продолжают жаловаться на медленное восстановление города после обстрелов. Два месяца назад под атаку ВСУ попала улица Кооперативная, 2а, но восстановить окна в доме не удалось до сих пор. Проёмы просто забили железными листами, и люди живут без солнечного света, «как в картонных коробках».

Глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов объяснил задержку с ремонтом большим количеством повреждений. Строительные бригады не могут одновременно восстанавливать все объекты. Ремонт кровель и окон планируется завершить до начала отопительного сезона.

Такой ответ шебекинцев не устроил. Они говорят, что два месяца без окон — это слишком долго. В городе и так постоянно перебои со светом, приходится ходить по квартире с фонариком.

На это Жданов ответил, что жителям предоставляется возможность временного размещения за пределами округа или получение компенсации за аренду жилья на территории региона.

Недавно Вячеслав Гладков предложил главе закрыть город из-за неисполнения обязательств перед жителями. До этого он уже критиковал Жданова за срыв сроков.

Фото: Юлия Манина. страница Вячеслава Гладкова в ВК. Дом с листами железа вместо окон в Шебекино
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