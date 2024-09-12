«Как в коробке»: в Шебекино два месяца люди остаются с листами железа вместо окон

Жители Шебекино продолжают жаловаться на медленное восстановление города после обстрелов. Два месяца назад под атаку ВСУ попала улица Кооперативная, 2а, но восстановить окна в доме не удалось до сих пор. Проёмы просто забили железными листами, и люди живут без солнечного света, «как в картонных коробках».