«Как в коробке»: в Шебекино два месяца люди остаются с листами железа вместо окон

Posted 12 сентября, 09:35
Published 12 сентября, 09:35
Modified 12 сентября, 09:35
Updated 12 сентября, 09:35
Жители Шебекино продолжают жаловаться на медленное восстановление города после обстрелов. Два месяца назад под атаку ВСУ попала улица Кооперативная, 2а, но восстановить окна в доме не удалось до сих пор. Проёмы просто забили железными листами, и люди живут без солнечного света, «как в картонных коробках».
Глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов объяснил задержку с ремонтом большим количеством повреждений. Строительные бригады не могут одновременно восстанавливать все объекты. Ремонт кровель и окон планируется завершить до начала отопительного сезона.
Такой ответ шебекинцев не устроил. Они говорят, что два месяца без окон — это слишком долго. В городе и так постоянно перебои со светом, приходится ходить по квартире с фонариком.
На это Жданов ответил, что жителям предоставляется возможность временного размещения за пределами округа или получение компенсации за аренду жилья на территории региона.
Недавно Вячеслав Гладков предложил главе закрыть город из-за неисполнения обязательств перед жителями. До этого он уже критиковал Жданова за срыв сроков.