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Posted 12 сентября, 13:22

Published 12 сентября, 13:22

Modified 12 сентября, 13:22

Updated 12 сентября, 13:22

Учёные разработали алгоритм ИИ для изучения паттернов мозга

Искусственный интеллект поможет инвалидам и вылечит психические расстройства?

12 сентября 2024, 13:22
Фото: Изображение Midjourney

Учёные разработали алгоритм ИИ для изучения паттернов мозга

Учёные создали новый алгоритм ИИ, который может помочь двигаться парализованным людям, а также найдёт подходящее лечение для пациентов с психическими расстройствами. Подробнее об исследовании рассказали журналисты «Новой Хакасии».

Мозг позволяет человеку одновременно выполнять несколько действий. Исследователи создали новый алгоритм ИИ, который может разделять определённые паттерны от прочих.

Такой алгоритм поможет улучшать интерфейс чипов, которые вживляют в мозг парализованных людей. Кроме того, интерфейсы смогут декодировать запланированное движение прямо из мозга и преобразуют его в движение курсора или роботизированной руки.

Алгоритм находит в мозгу паттерны, связанные с определёнными действиями, и изучает их, а затем анализирует другие паттерны. Использование нейросетей позволяет алгоритму обрабатывать широкий спектр моделей активности мозга.

По мнению учёных, такой алгоритм ИИ позволит также лечить и психические расстройства, определять боль и депрессию и подбирать наиболее точное лечение.

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#Александра Склярова#Наука#Искусственный интеллект
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