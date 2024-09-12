Искусственный интеллект поможет инвалидам и вылечит психические расстройства?

Posted 12 сентября, 13:22
Published 12 сентября, 13:22
Modified 12 сентября, 13:22
Updated 12 сентября, 13:22
Мозг позволяет человеку одновременно выполнять несколько действий. Исследователи создали новый алгоритм ИИ, который может разделять определённые паттерны от прочих.
Такой алгоритм поможет улучшать интерфейс чипов, которые вживляют в мозг парализованных людей. Кроме того, интерфейсы смогут декодировать запланированное движение прямо из мозга и преобразуют его в движение курсора или роботизированной руки.
Алгоритм находит в мозгу паттерны, связанные с определёнными действиями, и изучает их, а затем анализирует другие паттерны. Использование нейросетей позволяет алгоритму обрабатывать широкий спектр моделей активности мозга.
По мнению учёных, такой алгоритм ИИ позволит также лечить и психические расстройства, определять боль и депрессию и подбирать наиболее точное лечение.