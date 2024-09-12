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Posted 12 сентября, 09:39

Published 12 сентября, 09:39

Modified 12 сентября, 09:41

Updated 12 сентября, 09:41

Гладков сообщил, что леса защитили от пожаров путём создания минерализованных полос

Гладков сообщил, что леса защитили от пожаров путём создания минерализованных полос

12 сентября 2024, 09:39
Фото: Изображение Midjourney
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Хорошие новости
В Белгородской области продолжается работа по защите лесов от пожаров. Для этого в массивах оборудовали около 1,5 тысячи километров минерализованных полос, сообщил губернатор.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что вдоль лесов, граничащих с населёнными пунктами, оборудовали специальные противопожарные полосы.

«Стоит сухая, жаркая, пожароопасная погода — переживаем за наши леса. В этом году был запланирован большой объём работ по их защите, созданию минерализованных полос. Выполнили план в полном объёме — 1,5 тысячи километров минерализованных полос было создано, отремонтировано и приведено в нормативное состояние», - обозначил глава региона.

Добавим, что на территории продолжает действовать особый противопожарный режим, из-за чего введено несколько ограничений: пребывание людей в лесах, въезд в них, проведение различных мероприятий с разведением костров и другое. Кроме того, с жителями и школьниками региона ежедневно проводят профилактические беседы, объясняя правила безопасного обращения с огнём.

На территории Белгородской области продлили особый противопожарный режим
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#Александра Склярова#Белгородская область#Защита#Белгород#Вячеслав Гладков#Лесные пожары#Хорошие новости
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