Гладков сообщил, что леса защитили от пожаров путём создания минерализованных полос

Posted 12 сентября, 09:39
Published 12 сентября, 09:39
Modified 12 сентября, 09:41
Updated 12 сентября, 09:41
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что вдоль лесов, граничащих с населёнными пунктами, оборудовали специальные противопожарные полосы.
«Стоит сухая, жаркая, пожароопасная погода — переживаем за наши леса. В этом году был запланирован большой объём работ по их защите, созданию минерализованных полос. Выполнили план в полном объёме — 1,5 тысячи километров минерализованных полос было создано, отремонтировано и приведено в нормативное состояние», - обозначил глава региона.
Добавим, что на территории продолжает действовать особый противопожарный режим, из-за чего введено несколько ограничений: пребывание людей в лесах, въезд в них, проведение различных мероприятий с разведением костров и другое. Кроме того, с жителями и школьниками региона ежедневно проводят профилактические беседы, объясняя правила безопасного обращения с огнём.