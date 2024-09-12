Гладков сообщил, что леса защитили от пожаров путём создания минерализованных полос

Добавим, что на территории продолжает действовать особый противопожарный режим, из-за чего введено несколько ограничений: пребывание людей в лесах, въезд в них, проведение различных мероприятий с разведением костров и другое. Кроме того, с жителями и школьниками региона ежедневно проводят профилактические беседы, объясняя правила безопасного обращения с огнём.