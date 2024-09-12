Энергия мужества: сотрудники компании удостоены высоких госнаград

Posted 12 сентября, 10:52
Published 12 сентября, 10:52
Modified 12 сентября, 10:54
Updated 12 сентября, 10:54
Станислав Сириченко, электромонтер Краснояружского РЭС «Белгородэнерго», награжден медалью «За отвагу».
Благодаря слаженным действиям и решительности бойца вверенная ему группа смогла успешно выполнить боевую задачу и способствовать освобождению одного из населенных пунктов.
Гордимся нашими коллегами, их мужеством и самоотверженностью!
Источник: телеграм-канал ПАО «Россети Центр» «Информбюро».