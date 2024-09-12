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Posted 12 сентября, 10:52

Published 12 сентября, 10:52

Modified 12 сентября, 10:54

Updated 12 сентября, 10:54

Энергия мужества: сотрудники компании удостоены высоких госнаград

Энергия мужества: сотрудники компании удостоены высоких госнаград

12 сентября 2024, 10:52
Фото: «Россети Центр»
Энергетики «Россети Центр» демонстрируют героизм и мужество, исполняя свой долг в ходе проведения специальной военной операции, сообщает телеграм-канал «Информбюро».

Станислав Сириченко, электромонтер Краснояружского РЭС «Белгородэнерго», награжден медалью «За отвагу».

Благодаря слаженным действиям и решительности бойца вверенная ему группа смогла успешно выполнить боевую задачу и способствовать освобождению одного из населенных пунктов.

Фото: «Россети Центр» .

Гордимся нашими коллегами, их мужеством и самоотверженностью!

Источник: телеграм-канал ПАО «Россети Центр» «Информбюро».

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Белгородэнерго#Энергетики#Белгород#Электромонтер#Героизм#Россети Центр
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