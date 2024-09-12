Доступна ли белгородцам льготная ипотека под 2%, как в ДНР и ЛНР?

Если же речь идёт об ипотеке под 2%, то такая программа действует только на новых территориях Российской Федерации. Но в Белгородской области есть льготный вариант участия в ней. Он доступен только тем, кто потерял жильё или чьё жильё было разрушено в результате обстрелов ВСУ.