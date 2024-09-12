Доступна ли белгородцам льготная ипотека под 2%, как в ДНР и ЛНР?

Posted 12 сентября, 10:58
Published 12 сентября, 10:58
Modified 12 сентября, 10:58
Updated 12 сентября, 10:58
Белгородцы возмущены, что им недоступна федеральная ипотечная программа. Они не уточнили, о какой именно программе идёт речь, но она, по словам жителей, предназначена им в том числе, однако на региональном уровне не действует, поскольку отсутствует субсидирование.
Недовольные обращались за разъяснениями как в Центробанк, так и в «Дом.РФ», но не получили никакой помощи.
«Сколько можно издеваться над людьми? Если вы нам запрещаете покупать за пределами области жильё, то почему вы не можете помочь купить его в пределах области? <…> Тогда не могу понять, для кого и как эта программа работает», — написал пользователь в соцсети.
Вячеслав Гладков предположил, о какой федеральной программе может идти речь. Если это IT-ипотека, то в регионе она действует. На её реализацию было выделено около 50 миллионов рублей в качестве софинансирования со стороны субъекта.
Если же речь идёт об ипотеке под 2%, то такая программа действует только на новых территориях Российской Федерации. Но в Белгородской области есть льготный вариант участия в ней. Он доступен только тем, кто потерял жильё или чьё жильё было разрушено в результате обстрелов ВСУ.
«Если кто-то по каким-то причинам готов, не дожидаясь строительства за счет государственных средств, привлечь ипотечные, у него такая возможность есть», — пояснил губернатор.