Белгородец убил своего знакомого, избив его табуретом и воспламенив его одежду

Posted 12 сентября, 07:02
Published 12 сентября, 07:02
Modified 12 сентября, 07:02
Updated 12 сентября, 07:02
Ночью в ноябре 2022 года нетрезвый 26-летний житель Ракитянского района находился в доме своего знакомого. В это время между приятелями произошёл конфликт, причиной которого стали подозрения фигуранта о сотрудничестве его друга с полицией.
Из-за этого белгородец сбросил своего знакомого с кровати, избил его руками и ногами, нанёс ожоги и порезы, много раз ударил его табуретом, а после поджёг на нём одежду. Спустя недолгое время потерпевший от полученных увечий скончался.
Также фигурант совершал кражи: в период с декабря 2021 года по январь 2022 год он украл деньги с двух банковских счетов.
В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с особой жестокостью, издевательством для потерпевшего, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»), а также по двум преступлениям по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая с банковского счета»).
Ракитянский районный суд с учётом вердикта присяжных назначил белгородцу наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом около 70 тысяч рублей, а также с ограничением свободы на два года.
Приговор ещё не вступил в законную силу.