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Posted 12 сентября, 07:02

Published 12 сентября, 07:02

Modified 12 сентября, 07:02

Updated 12 сентября, 07:02

Белгородец не только избил знакомого, но и поджёг его одежду

Белгородец убил своего знакомого, избив его табуретом и воспламенив его одежду

12 сентября 2024, 07:02
Фото: 1MI
Белгородец не только избил знакомого, но и поджёг его одежду

Присяжные в Белгородской области вынесли вердикт по делу о жестоком убийстве

Сюжет
Убийство
Около двух лет назад житель Ракитянского района с особой жестокостью убил своего знакомого, поскольку думал, что тот может поддерживать связь с полицейскими. За совершённое преступление белгородца присудили к 17 годам лишения свободы, сообщили в региональной прокуратуре.

Ночью в ноябре 2022 года нетрезвый 26-летний житель Ракитянского района находился в доме своего знакомого. В это время между приятелями произошёл конфликт, причиной которого стали подозрения фигуранта о сотрудничестве его друга с полицией.

Из-за этого белгородец сбросил своего знакомого с кровати, избил его руками и ногами, нанёс ожоги и порезы, много раз ударил его табуретом, а после поджёг на нём одежду. Спустя недолгое время потерпевший от полученных увечий скончался.

Также фигурант совершал кражи: в период с декабря 2021 года по январь 2022 год он украл деньги с двух банковских счетов.

В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с особой жестокостью, издевательством для потерпевшего, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»), а также по двум преступлениям по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая с банковского счета»).

Ракитянский районный суд с учётом вердикта присяжных назначил белгородцу наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом около 70 тысяч рублей, а также с ограничением свободы на два года.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Убийство#Уголовное дело#Ракитянский район#Белгород#Кража денег
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