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Posted 12 сентября, 14:50

Published 12 сентября, 14:50

Modified 12 сентября, 14:51

Updated 12 сентября, 14:51

Астролог: Представители этого знака зодиака не выносят лжи

Астролог: Представители этого знака зодиака не выносят лжи

12 сентября 2024, 14:50
Фото: Изображение Midjourney
Чаще всего людям бывает нелегко сохранять честность в любой ситуации. Но представители одного из знаков зодиака не изменяют своим принципам и практически никогда не обманывают других.

Сложно не признать, что быть честным всегда совсем непросто. Люди лгут по множеству причин — с целью уберечь от тревог близких, во избежание конфликтной ситуации или для сохранения своей репутации. По словам астролога Кэрол Старр, существует знак зодиака, предпочитающий высказывать правду в лицо, невзирая ни на какие обстоятельства.

Как пишет NEWIA, эксперт уверена, что самый честный знак зодиака — Телец.

Астролог уточняет, что, так же как и Тельцы, ложь не переносят и Стрельцы. Однако последние по натуре более сдержанны и умеют промолчать, если это необходимо. Тельцы же, с трудом переносящие любые перемены, действительно ненавидят ложь, поскольку она воспринимается представителями этого знака как измена самому себе.

Относящийся к знакам земли Телец стремится на 100% ориентироваться в окружающей обстановке. Розовые очки, мечтания и духовные поиски — не в его вкусе. Тельцы нуждаются в фактах и в любой ситуации предельно откровенны.

Специалист подчеркнула, что, несмотря на прямолинейность, по натуре Тельцы добродушны и всегда стремятся улаживать проблемы мирным путем. Так как следствием сокрытия правды часто становится недопонимание и ухудшение отношений, они стараются сразу докопаться до истины.

Тельцы понимают, что ложь может быть губительной, и стремятся вообще не допускать ее в свою жизнь.

#Общество#Астрология#Все материалы авторов
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