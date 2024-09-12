Астролог: Представители этого знака зодиака не выносят лжи

Астролог уточняет, что, так же как и Тельцы, ложь не переносят и Стрельцы. Однако последние по натуре более сдержанны и умеют промолчать, если это необходимо. Тельцы же, с трудом переносящие любые перемены, действительно ненавидят ложь, поскольку она воспринимается представителями этого знака как измена самому себе.