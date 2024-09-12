Астролог: Представители этого знака зодиака не выносят лжи

Posted 12 сентября, 14:50
Published 12 сентября, 14:50
Modified 12 сентября, 14:51
Updated 12 сентября, 14:51
Сложно не признать, что быть честным всегда совсем непросто. Люди лгут по множеству причин — с целью уберечь от тревог близких, во избежание конфликтной ситуации или для сохранения своей репутации. По словам астролога Кэрол Старр, существует знак зодиака, предпочитающий высказывать правду в лицо, невзирая ни на какие обстоятельства.
Как пишет NEWIA, эксперт уверена, что самый честный знак зодиака — Телец.
Астролог уточняет, что, так же как и Тельцы, ложь не переносят и Стрельцы. Однако последние по натуре более сдержанны и умеют промолчать, если это необходимо. Тельцы же, с трудом переносящие любые перемены, действительно ненавидят ложь, поскольку она воспринимается представителями этого знака как измена самому себе.
Относящийся к знакам земли Телец стремится на 100% ориентироваться в окружающей обстановке. Розовые очки, мечтания и духовные поиски — не в его вкусе. Тельцы нуждаются в фактах и в любой ситуации предельно откровенны.
Специалист подчеркнула, что, несмотря на прямолинейность, по натуре Тельцы добродушны и всегда стремятся улаживать проблемы мирным путем. Так как следствием сокрытия правды часто становится недопонимание и ухудшение отношений, они стараются сразу докопаться до истины.
Тельцы понимают, что ложь может быть губительной, и стремятся вообще не допускать ее в свою жизнь.