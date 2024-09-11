bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 сентября, 11:30

Published 11 сентября, 11:30

Modified 11 сентября, 11:32

Updated 11 сентября, 11:32

Жители ЦФО назвали профессии будущего из метавселенных

Жители ЦФО назвали профессии будущего из метавселенных

11 сентября 2024, 11:30
Фото: ВТБ
Развитие метавселенных приведёт к появлению новых профессий и специальностей, показал опрос*, проведённый ВТБ среди жителей крупных городов России (в том числе Центрального федерального округа).

Большинство россиян ожидает появления новых ИТ-специальностей, а также прогнозируют начало работы в виртуальном пространстве метавселенных гидов, учителей и врачей.

Большинство опрошенных (75%) убеждены, что развитие метавселенных в той или иной степени приведет к появлению новых профессий и специальностей. Еще 10% респондентов считают, что речь скорее будет идти об изменениях действующих специальностей, чем о появлении новых. Оставшиеся респонденты (15%) не смогли однозначно ответить на этот вопрос.

Из новых направлений деятельности участники опроса чаще всего называли специальности, связанные с разработкой и совершенствованием метавселенных — различные ИТ-направления. На втором месте по популярности предположение о появлении администраторов виртуальных пространств, секретарей, модераторов встреч и управляющих. Третье место заняли консультанты по использованию метавселенных, инструкторы и тьюторы. Также в пятёрку популярных ответов попали мета-экскурсоводы, виртуальные гиды, а также дизайнеры локаций и аватаров и мета-стилисты. Были высказаны предположения о том, что в метавселенных будут работать преподаватели, репетиторы, врачи, психологи, коучи и работники торговли. Из наиболее экзотичных предположений — тамады, гадалки, оракулы, мета-сантехники и даже мета-таксисты.

«Наша метавселенная постоянно развивается: мы активно тестируем функционал платформы для проведения командных встреч и совещаний внутри банка. В ней постоянно появляются новые инструменты для взаимодействия пользователей. Платформа открыта для интеграции с другими цифровыми площадками, продуктами и сервисами. Мы также видим потенциал в создании с помощью метавселенной принципиально новых форматов работы с розничными клиентами банка», — отмечает Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ.

*Опрос ВТБ проводился августе 2024 года среди 1500 респондентов, проживающих в крупных городах с населением свыше 100 000 жителей.

ВТБ расширяет программу поддержки предпринимателей Белгородской и Курской областей
Узнать подробнее
Читайте также:
ВТБ подсчитал, сколько россияне заработают на депозитахПрогноз ВТБ: рост сбережений вдвое обгонит кредитыВ Строителе открылся первый офис ВТБ
#Кристина Семенчук#Учителя#Опрос#Цфо#ВТБ#Белгород#Работники торговли#Инструкторы#Метавселенные
Подпишитесь
Популярное