В Москве прощаются с ведущим КВН Александром Масляковым

Posted 11 сентября, 09:20
Published 11 сентября, 09:20
Modified 11 сентября, 09:20
Updated 11 сентября, 09:20
11 сентября в концертном зале «Планета КВН» в Москве проходит церемония прощания с ведущим и руководителем телеигры Александром Масляковым.
О его смерти стало известно 8 сентября. Маслякову было 82 года, он уже долгое время боролся с раком лёгких. Ведущий ранее заявил, что искренне хотел побывать в Белгородской области, но не смог из-за возраста и плохого здоровья.
В зале на сцене установлен гроб с его телом, рядом на стульях расположились члены семьи: супруга, сын. Почтить память легендарного телеведущего пришли и друзья Александра Васильевича: Леонид Якубович, Константин Райкин, Эдгард Запашный.
Те, кто не смог поприсутствовать лично, отправили венки. Главный — с белыми лентами — пришёл от Владимира Путина. Остальные от бывших участников КВН, например, сборных Пятигорска и «Татнефти».
Церемония прощания завершится в 14:00. Затем Александра Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище.