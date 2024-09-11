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Posted 11 сентября, 09:20

Published 11 сентября, 09:20

Modified 11 сентября, 09:20

Updated 11 сентября, 09:20

Александр Масляков

В Москве прощаются с ведущим КВН Александром Масляковым

11 сентября 2024, 09:20
Фото: t.me/kvnofficial
Александр Масляков
Сюжет
КВН
Сегодня в концертном зале «Планета КВН» проходит прощание с руководителем «Клуба весёлых и находчивых» Александром Масляковым, который посвятил свою жизнь юмору. О подробностях церемонии рассказали корреспонденты издания УтроNews.

11 сентября в концертном зале «Планета КВН» в Москве проходит церемония прощания с ведущим и руководителем телеигры Александром Масляковым.

О его смерти стало известно 8 сентября. Маслякову было 82 года, он уже долгое время боролся с раком лёгких. Ведущий ранее заявил, что искренне хотел побывать в Белгородской области, но не смог из-за возраста и плохого здоровья.

В зале на сцене установлен гроб с его телом, рядом на стульях расположились члены семьи: супруга, сын. Почтить память легендарного телеведущего пришли и друзья Александра Васильевича: Леонид Якубович, Константин Райкин, Эдгард Запашный.

Те, кто не смог поприсутствовать лично, отправили венки. Главный — с белыми лентами — пришёл от Владимира Путина. Остальные от бывших участников КВН, например, сборных Пятигорска и «Татнефти».

Церемония прощания завершится в 14:00. Затем Александра Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище.

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