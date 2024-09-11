В Белгородской области до конца недели сохранится аномальная температура

Posted 11 сентября, 14:03
Published 11 сентября, 14:03
Modified 11 сентября, 14:03
Updated 11 сентября, 14:03
Завтра, 12 сентября, в Белгородской области установится переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточного направления в тёмное время суток достигнет 4-9 м/с, днём — 9-14 м/с.
Температура воздуха на территории региона составит от +14 ˚С до +19 ˚С ночью и от +25 ˚С до +30 ˚С — днём. При этом в Белгороде ожидается погода примерно на градус прохладнее, чем по всему региону.
В пятницу и субботу, 13 и 14 сентября, сохранится облачная погода, но воздух прогреется только до +28 ˚С. В воскресенье, 15 сентября, будет светить солнце, а максимальная температура составит +27 ˚С.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что по всей центральной части европейской России температура выше нормы на 6-10 градусов сохранится до конца этой недели.