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Posted 11 сентября, 14:03

Published 11 сентября, 14:03

Modified 11 сентября, 14:03

Updated 11 сентября, 14:03

Несмотря на календарную осень, в Белгороде задерживается летняя жара

В Белгородской области до конца недели сохранится аномальная температура

11 сентября 2024, 14:03
Фото: 1MI
Несмотря на календарную осень, в Белгороде задерживается летняя жара

Аномальное тепло задержится в Белгородской области

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Погода
В четверг, 12 сентября, в Белгородской области максимальная температура воздуха составит +30 ˚С, сообщает областное МЧС. Температура выше нормы сохранится по всей центральной части России до конца недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд журналистам ТАСС.

Завтра, 12 сентября, в Белгородской области установится переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточного направления в тёмное время суток достигнет 4-9 м/с, днём — 9-14 м/с.

Температура воздуха на территории региона составит от +14 ˚С до +19 ˚С ночью и от +25 ˚С до +30 ˚С — днём. При этом в Белгороде ожидается погода примерно на градус прохладнее, чем по всему региону.

В пятницу и субботу, 13 и 14 сентября, сохранится облачная погода, но воздух прогреется только до +28 ˚С. В воскресенье, 15 сентября, будет светить солнце, а максимальная температура составит +27 ˚С.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что по всей центральной части европейской России температура выше нормы на 6-10 градусов сохранится до конца этой недели.

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