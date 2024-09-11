Ученые показали работу новой искусственной ноги

Искусственные мышцы работают так же, как и человеческие. Электрогидравлические приводы, получившие название HASEL, прикрепляются к скелету пластиковыми пакетами с маслом, наполненными черным электродом почти на 50%. Ученые пояснили, что, когда на электроды подается напряжение, они сближаются и двигают масло в нужном направлении. Решение о том, какие мышцы будут сокращаться, принимает компьютер.