Ученые показали работу новой искусственной ноги

Posted 11 сентября, 08:15
Published 11 сентября, 08:15
Modified 11 сентября, 08:15
Updated 11 сентября, 08:15
Роботы двигаются благодаря моторам. Данный факт делает их движения неестественными для человека. Новое изобретение, нога, работающая на искусственных мышцах, способна решить эту проблему. Согласно научной работе, опубликованной в Nature Communications, такая конечность потребляет меньше энергии и способна реагировать на неровности на поверхности без большого количества специальных датчиков. Об этом сообщает портал newkhakasiya.online.
Искусственные мышцы работают так же, как и человеческие. Электрогидравлические приводы, получившие название HASEL, прикрепляются к скелету пластиковыми пакетами с маслом, наполненными черным электродом почти на 50%. Ученые пояснили, что, когда на электроды подается напряжение, они сближаются и двигают масло в нужном направлении. Решение о том, какие мышцы будут сокращаться, принимает компьютер.
Для сравнения уровня потребления энергии эксперты проверили, как много её преобразуется в тепло. Выяснилось, что моторизованная конечность при смене положения начинает потреблять гораздо больше энергии, а новая электрогидравлическая практически не меняет уровень потребления энергии. Ученые отмечают, что новым роботам будут не нужны устройства для рассеивания тепла.
Весомым преимуществом новой технологии является эластичность, позволяющая лучше адаптироваться к поверхностям. Мышцам лишь нужно знать, согнуться или разогнуться. Суставы адаптивно поменяют угол сгибания, без использования сложных датчиков.
На сегодняшний день технология находится на раннем этапе. Однако в будущем она может быть использована там, где необходимо больше гибкости, например в работе роботов-спасателей.