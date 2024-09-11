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Posted 11 сентября, 06:35

Published 11 сентября, 06:35

Modified 11 сентября, 06:46

Updated 11 сентября, 06:46

Бронеплёнка на окнах зданий появилась в Ивнянском и Ракитянском районах

В ещё двух ставших небезопасными районах защищают здания на случай обстрелов

11 сентября 2024, 06:35
Фото: 1MI
Бронеплёнка на окнах зданий появилась в Ивнянском и Ракитянском районах

В двух районах Белгородской области окна школ оклеили бронеплёнкой

Сюжет
Школа
В ещё двух районах закончили оклеивать окна бронеплёнкой на случай обстрелов. Обезопасили не только школы и детсады, но и другие важные учреждения. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В белгородских школах продолжают усиливать меры безопасности на случай обстрелов. На этот раз работы проводятся в Ивнянском и Ракитянском районах.

В школах, детских садах, учреждениях культуры, спорта и здравоохранения уже оклеили окна защитной плёнкой.

«Конечно, очень хотелось бы, чтобы эта работа не пригодилась, но лучше мы её выполним, чем потом будем горько сожалеть, потому что была возможность защитить детей, а мы этого не сделали», — добавил губернатор.

Обезопасить школы планировалось до 1 сентября, а все остальные учреждения — до 10 сентября.

Напомним, что такие работы в этих двух районах начали проводить не случайно. В ночь на 25 августа Ракитянский район подвергся сильному обстрелу со стороны ВСУ. Погибли пятеро мирных жителей, 13 человек пострадали. В тяжёлом состоянии находились восемь белгородцев.

Прифронтовым, по мнению главы региона, стал и Ивнянский район. Двум муниципалитетам он поручил больше внимания уделять тренировкам жителей при возможной угрозе.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Ивнянский район#Школа#Ракитянский район#Детсад#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Бронеплёнка
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