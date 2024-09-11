В ещё двух ставших небезопасными районах защищают здания на случай обстрелов

Напомним, что такие работы в этих двух районах начали проводить не случайно. В ночь на 25 августа Ракитянский район подвергся сильному обстрелу со стороны ВСУ. Погибли пятеро мирных жителей, 13 человек пострадали. В тяжёлом состоянии находились восемь белгородцев.