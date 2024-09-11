В ещё двух ставших небезопасными районах защищают здания на случай обстрелов

Posted 11 сентября, 06:35
Published 11 сентября, 06:35
Modified 11 сентября, 06:46
Updated 11 сентября, 06:46
В белгородских школах продолжают усиливать меры безопасности на случай обстрелов. На этот раз работы проводятся в Ивнянском и Ракитянском районах.
В школах, детских садах, учреждениях культуры, спорта и здравоохранения уже оклеили окна защитной плёнкой.
«Конечно, очень хотелось бы, чтобы эта работа не пригодилась, но лучше мы её выполним, чем потом будем горько сожалеть, потому что была возможность защитить детей, а мы этого не сделали», — добавил губернатор.
Обезопасить школы планировалось до 1 сентября, а все остальные учреждения — до 10 сентября.
Напомним, что такие работы в этих двух районах начали проводить не случайно. В ночь на 25 августа Ракитянский район подвергся сильному обстрелу со стороны ВСУ. Погибли пятеро мирных жителей, 13 человек пострадали. В тяжёлом состоянии находились восемь белгородцев.
Прифронтовым, по мнению главы региона, стал и Ивнянский район. Двум муниципалитетам он поручил больше внимания уделять тренировкам жителей при возможной угрозе.