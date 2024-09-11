Росбанк станет филиалом Т-Банка, сохранив бренд для крупных клиентов

В целом рассматривалось несколько вариантов интеграции, и в итоге решение было принято. В соответствии с избранной стратегией подразумевается сохранение брендов-лидеров: Росбанка, работающего с крупными и средними корпоративными клиентами, и L’Hermitage, обслуживающего клиентов сегмента privat banking. Следует отметить, что обязательства и требования по ранее подписанным Росбанком соглашениям останутся в силе. Об этом пишет regnum.ru.