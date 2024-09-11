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Posted 11 сентября, 16:45

Published 11 сентября, 16:45

Modified 11 сентября, 16:45

Updated 11 сентября, 16:45

Росбанк станет филиалом Т-Банка, сохранив бренд для крупных клиентов

11 сентября 2024, 16:45
Менеджеры входящих в структуру «ТКС Холдинга» Росбанка и Т-Банка объявили о том, что происходит интеграция Росбанка в группу. Речь идет о его присоединении к Т-Банку в формате филиала.

В целом рассматривалось несколько вариантов интеграции, и в итоге решение было принято. В соответствии с избранной стратегией подразумевается сохранение брендов-лидеров: Росбанка, работающего с крупными и средними корпоративными клиентами, и L’Hermitage, обслуживающего клиентов сегмента privat banking. Следует отметить, что обязательства и требования по ранее подписанным Росбанком соглашениям останутся в силе. Об этом пишет regnum.ru.

Мнение менеджмента основано на том, что объединение приведет к раскрытию потенциала обоих банков. Это, в свою очередь, даст возможность расширить линейку клиентских продуктов и оптимизировать затраты на обслуживание действующих и разработку новых ИТ-решений.

После объединения банк замкнет топ-5 по объемам средств населения (2,7 трлн рублей) и станет четвертым по размеру кредитного портфеля физических лиц, который превысит 2 трлн рублей. В общей сложности капитал объединенного банка будет превышать 500 млрд рублей.

Согласно заявлению председателя совета директоров «ТКС Холдинга» Алексея Малиновского, решение о формировании объединенной банковской структуры посредством интеграции Росбанка в виде филиала станет максимально эффективным и прозрачным. Такие действия позволят в сжатые сроки максимизировать акционерную стоимость бизнеса, который по итогам объединения с Росбанком станет пятым по ключевым показателям в списке участников российского рынка финансов. Среди оцениваемых параметров — размер розничного кредитного портфеля и объем средств населения.

Председатель правления Росбанка Николай Сидоров рассказал, что общее решение менеджмента Росбанка и Т-Банка об интеграции в упомянутом формате является самой результативной, оперативной и прозрачной формой объединения.

«Все обязательства и требования по заключенным ранее Росбанком договорам сохраняют силу», — заключил специалист.

Тема объединения Т-банка и Росбанка в формате слияния будет обсуждаться советом директоров организаций 13 сентября текущего года. Заключительное решение примут акционеры — компания МКПАО «ТКС Холдинг» и владельцы ценных бумаг Росбанка, находящихся в свободном обращении. Согласно планам, объединение должно завершиться в I квартале следующего года по окончании согласования со стороны регуляторов.

Напомним, что летом 2024 года крупнейший неконтролирующий акционер «ТКС Холдинга», «Интеррос» Владимира Потанина, высказался в поддержку инициативы по интеграции группы.

#Общество
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