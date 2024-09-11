Пьяный белгородец угрожал зарезать полицейских и оказался под следствием

Posted 11 сентября, 16:39
Published 11 сентября, 16:39
Modified 11 сентября, 16:39
Updated 11 сентября, 16:39
Пьяный житель Борисовки ночью 2 сентября 2024 года нарушал общественный порядок. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Борисовскому району пресекли его противоправные действия.
Мужчина был недоволен действиями полицейских и, взяв в руки нож, стал им угрожать расправой.
Борисовский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело против подозреваемого за угрозу применения насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет либо штраф до 200 тысяч рублей. Проводятся следственные и процессуальные действия для сбора доказательств.