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Posted 11 сентября, 16:39

Published 11 сентября, 16:39

Modified 11 сентября, 16:39

Updated 11 сентября, 16:39

Обиженный белгородец на замечания полицейских отреагировал радикально — схватился за нож

Пьяный белгородец угрожал зарезать полицейских и оказался под следствием

11 сентября 2024, 16:39
Фото: 1MI
Обиженный белгородец на замечания полицейских отреагировал радикально — схватился за нож

В Борисовском районе будут судить мужчину за угрозы сотрудникам полиции

Сюжет
Уголовное дело
Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с сотрудниками полиции и даже угрожал им ножом. Теперь ему грозит серьёзный срок или большой штраф, рассказали в белгородском следкоме.

Пьяный житель Борисовки ночью 2 сентября 2024 года нарушал общественный порядок. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Борисовскому району пресекли его противоправные действия.

Мужчина был недоволен действиями полицейских и, взяв в руки нож, стал им угрожать расправой.

Борисовский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело против подозреваемого за угрозу применения насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет либо штраф до 200 тысяч рублей. Проводятся следственные и процессуальные действия для сбора доказательств.

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