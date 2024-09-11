Пьяный белгородец угрожал зарезать полицейских и оказался под следствием

В Борисовском районе будут судить мужчину за угрозы сотрудникам полиции

Сюжет Уголовное дело

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с сотрудниками полиции и даже угрожал им ножом. Теперь ему грозит серьёзный срок или большой штраф, рассказали в белгородском следкоме.