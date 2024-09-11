Опять виноваты пингвины? Анна Гамурак требует с Белгорблагоустройства ещё 3 миллиона

Туда могут входить расходы на адвокатов и судебные экспертизы. Во всех трёх инстанциях «Дирекцию» представлял адвокат Сергей Беспалов. Также известно, что «Дирекция» в апелляции подавала ходатайство о назначении экспертизы, поэтому 3 млн рублей — это может быть не только гонорар юристу, но и затраты на проведение экспертиз.