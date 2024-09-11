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Posted 11 сентября, 07:15

Published 11 сентября, 07:15

Modified 11 сентября, 07:17

Updated 11 сентября, 07:17

Опять виноваты пингвины? Анна Гамурак требует с Белгорблагоустройства ещё 3 миллиона

Опять виноваты пингвины? Анна Гамурак требует с Белгорблагоустройства ещё 3 миллиона

11 сентября 2024, 07:15
Фото: bel.ru
Сюжет
Белгородский бизнес
Архитектурное бюро «Дирекция пространственного развития „10“» опять идёт в суд на Белгорблагоустройство, но ситуация с расторгнутым договором по арт-объекту с пингвинами на реке уже разрешилась. В чём дело? Журналисты Бел.Ру выяснили подробности.

ООО «Дирекция пространственного развития „10“» подаёт исковое заявление к управлению Белгорблагоустройства мэрии Белгорода. Сумма исковых требований превышает 3 млн рублей.

Отметим, что разбирательства между архитектурным бюро и Белгорблагоустройством продолжались больше двух лет. Спорили они из-за арт-объекта «Калейдоскоп» на реке Вёзелка рядом с новым корпусом БелГУ. Мэрия объект не приняла из-за просроченных сроков сдачи, а «Дирекция» хотела взыскать потраченные в рамках закупки деньги.

Редакция Бел.Ру связалась с директором «Дирекции пространственного развития „10“» Анной Гамурак. Она рассказала, что иск к «Белгорблагоустроству» — это взыскание судебных издержек.

Туда могут входить расходы на адвокатов и судебные экспертизы. Во всех трёх инстанциях «Дирекцию» представлял адвокат Сергей Беспалов. Также известно, что «Дирекция» в апелляции подавала ходатайство о назначении экспертизы, поэтому 3 млн рублей — это может быть не только гонорар юристу, но и затраты на проведение экспертиз.

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#Алёна Мальцева#Мэрия#Белгород#Адвокат#Архитектурное бюро#Анна Гамурак#Калейдоскоп#Белгородский бизнес
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