На этот раз Воронеж: суд поддержал ещё один миллионный иск арендодателя к Халаимову

Posted 11 сентября, 08:37
Published 11 сентября, 08:37
Modified 11 сентября, 08:39
Updated 11 сентября, 08:39
30 августа на сайте Арбитражного суда Воронежской области появилось решение по иску, согласно которому с ООО «Инста-Тур» Александра Халаимова потребовали взыскать очередную задолженность по аренде, неустойку и штраф. Иск от арендодателя в работу приняли ещё весной.
В воронежском ТРЦ «Галерея Чижова» туроператор снимал коммерческое помещение в 16,9 м². У Халаимова в период с 25 июля 2023 года по 4 марта текущего года накопился долг за его съём почти в 600 тыс. рублей. К тому же, начисленная неустойка за «просрочку» составила 381,6 тыс. рублей. Это уже почти один миллион. Далее торговый центр выставил штраф за нарушение договора графика работы. Это по 10 тыс. рублей за каждый день нарушения. Итого — ещё 230 тыс. рублей.
Суд исковые требования ТРЦ «Галерея Чижова» признал обоснованными. Их общая сумма составила 1 млн 234 тыс. 796 рублей и 96 копеек с учётом пошлины.
Обжаловать решение в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде Александр Халаимов может до 30 сентября.
Ранее иск в арбитражный суд подала фирма-владелица «Сити Молла» в Белгороде, компания «Южный полюс». А также в суд подал ТРЦ «Гринн». В первом случае долг составил практически 400 тыс руб.
23 июня Александр Халаимов, объявленный в федеральный розыск, опубликовал видео, в котором заявил, что невиновен. А причина случившегося — рейдерский захват его фирм. Кроме того, он заявил о желании вернуть доверие клиентов и очистить своё имя. Также он упомянул о своём обещании вернуть деньги пострадавшим туристам к осени. Кроме того, сумма коллективных исков к белгородскому туроператору превысила как минимум 8 млн рублей. Однако пострадавших может быть больше, поэтому сумма может также увеличиться.