На этот раз Воронеж: суд поддержал ещё один миллионный иск арендодателя к Халаимову

В воронежском ТРЦ «Галерея Чижова» туроператор снимал коммерческое помещение в 16,9 м². У Халаимова в период с 25 июля 2023 года по 4 марта текущего года накопился долг за его съём почти в 600 тыс. рублей. К тому же, начисленная неустойка за «просрочку» составила 381,6 тыс. рублей. Это уже почти один миллион. Далее торговый центр выставил штраф за нарушение договора графика работы. Это по 10 тыс. рублей за каждый день нарушения. Итого — ещё 230 тыс. рублей.