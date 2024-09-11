Кто состарил Белый город за два года на 600 лет? Споры и идеи белгородского краеведа

Posted 11 сентября, 12:38
Published 11 сентября, 12:38
Modified 11 сентября, 12:40
Updated 11 сентября, 12:40
Сегодня у Белгорода праздник — городу исполняется 428 лет со дня основания. В этом году Белгороду также «исполняется» и 1031 год. На любой вкус, как говорится. Почему так?
Вокруг даты основания города ходило и ходит немало споров. На данный момент есть три основные версии — это 993, 1593 и 1596 годы. Последний является официально принятым годом основания Белгорода и поддерживаемым большинством историков.
В 1596 году по приказу Фёдора Иоанновича заложили Курскую и Белгородскую крепости для охраны границ. Обе стали важными стратегическими точками. А сама Белгородская крепость позже — центром Белгородской черты. Сведения и распоряжение о строительстве сохранились до сих пор, в Разрядной книге от 1475 года.
С 1593 годом история похожая. По распоряжению царя воеводы поставили два города, Белгород и Оскол. Однако большая часть сохранившихся данных указывает на то, что на месте Белгорода наших времён тогда уже была крепость (возможно, и не одна), которую неоднократно грабили, сжигали и в итоге уничтожили крымские татары при своих набегах. Фёдор Иоаннович поручил поставить новые крепости, т. к. их местоположение было достаточно важным.
Но с опозданием, что ещё парадоксальнее. В 1993 году белгородцы отметили 400 лет со дня основания родного города. Тогда отправной точкой летоисчисления для него считался 1593 год.
А уже в 1995 году — справили тысячелетие, организовав празднование юбилея всероссийского масштаба. Распоряжение «О праздновании 1000-летия основания города Белгорода» подписал премьер-министр Виктор Черномырдин. Причём саму организацию и подготовку к празднованию юбилея осуществляли два года. Потому и опоздали.
«Добавить» старины помог белгородский краевед и почётный гражданин города Юрий Шмелёв.
Одной из проблем в ходе его исторического расследования стала путаница Белгорода и Белгорода-Киевского. Так, и Десятинная церковь, построенная при Владимире Святославовиче, «перекочевала» к Белгороду в историю прямиком из Киева.
Кроме того, Шмелёв основывался на работах историков XVIII века, в которых Белгород и хазарская Белая Вежа выступали как один и тот же город по своим характеристикам. Чтобы подтвердить это, учёный отсылал к сведениям другого историка, академика Бориса Рыбакова. Однако сам Рыбаков намного позже пытался развенчать заявления Шмелёва, но его обращения и сведения об археологических раскопках, проводившихся при его участии, остались в стороне.
Кроме того, эту и многие другие идеи Юрия Шмелёва поддержал академик Дмитрий Лихачёв. Он же и помог белгородскому краеведу представить свою работу белгородскому правительству, Минкульту РФ и заместителю академика-секретаря Отделения истории РАН Виктору Куманёву. Идею о переносе празднования тысячелетнего юбилея со дня основания Белгорода на 1995 год он и предложил. Чтобы успеть подготовиться к событию.
В итоге и появилось то постановление Виктора Черномырдина. Юбилей отметили с размахом в честь значимой даты.
Из-за случившегося в период 1993–1995 годов стремительного «старения» Белгорода аж на 600 лет появилось такое выражение:
«Жизнь белгородца неказиста, здесь каждый год идёт за триста».
Ещё одна интересность нашлась на сайте администрации Белгорода:
И никакого упоминания 1596 года, который всё же прижился среди белгородцев. Кроме того, сами жители не очень довольны, что Дню основания города уделяется так мало внимания:
«Как мэрия об этом напомнит в СМИ по ТВ и радио? На улицах города в день его основания будут праздничные баннеры или вывески, подчёркивающие праздничную, очень важную дату для Белгорода? Или наш Белгород останется в очередной раз без поздравлений? О Дне города, который был в августе и не соответствует дате, нет речи. Важно, чтобы жители знали и помнили день, месяц и год основания Белгорода — это 11 сентября 1596 год!»
А о том, как получилась такая накладка и почему Белгороду пришлось попутешествовать во времени, поделился главный редактор ИА «Бел.Ру» Евгений Грицков.