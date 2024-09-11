Командир спецназа «Ахмат»: несколько населённых пунктов освобождено в Курской области

Алаудинов заявил об освобождении нескольких сёл в курском приграничье

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В приграничье Курской области уже больше месяца идут бои между российской и украинской армиями. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что недавно удалось освободить несколько населённых пунктов на территории России, пишут «Известия».