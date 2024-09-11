bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 сентября, 09:50

Published 11 сентября, 09:50

Modified 11 сентября, 09:52

Updated 11 сентября, 09:52

Освобождено несколько населённых пунктов в Курской области, заявил Алаудинов

Командир спецназа «Ахмат»: несколько населённых пунктов освобождено в Курской области

11 сентября 2024, 09:50
Фото: 1MI
Освобождено несколько населённых пунктов в Курской области, заявил Алаудинов

Алаудинов заявил об освобождении нескольких сёл в курском приграничье

Сюжет
Приграничье
В приграничье Курской области уже больше месяца идут бои между российской и украинской армиями. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что недавно удалось освободить несколько населённых пунктов на территории России, пишут «Известия».

Российская армия взяла под контроль несколько ранее захваченных ВСУ населённых пунктов в Курской области. Об этом во вторник, 10 сентября, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Алаудинов рассказал, что сделать это помогла 155-я бригада морской пехоты. Они подошли с другой стороны и присоединились к боевым действиям. Противник, по словам командира, понёс «очень большие потери».

Данный участок теперь заблокирован для украинских военных, добавил он. Бои тем не менее продолжаются.

Более 240 раненых и план по выдавливанию ВСУ: что происходит в Курской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Бюджетные 14 млн рублей на поддержку экспорта «экспортировались» к неизвестнымКурянам из приграничья разрешили приобрести жильё по сертификату в другом регионеСоветник курского главы заявил о «захваченных» ВСУ территориях в Белгородской области
#Валерия Колесникова#Общество#Курская область#Спецназ#Российская армия#Приграничье#Боевые действия#СВО#Ахмат#Апти Алаудинов
Подпишитесь
Популярное