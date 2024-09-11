Командир спецназа «Ахмат»: несколько населённых пунктов освобождено в Курской области

Posted 11 сентября, 09:50
Published 11 сентября, 09:50
Modified 11 сентября, 09:52
Updated 11 сентября, 09:52
Российская армия взяла под контроль несколько ранее захваченных ВСУ населённых пунктов в Курской области. Об этом во вторник, 10 сентября, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
Алаудинов рассказал, что сделать это помогла 155-я бригада морской пехоты. Они подошли с другой стороны и присоединились к боевым действиям. Противник, по словам командира, понёс «очень большие потери».
Данный участок теперь заблокирован для украинских военных, добавил он. Бои тем не менее продолжаются.