FPV-дрон атаковал работавший в поле КамАЗ в Белгородской области

ВСУ атаковали дронами три населённых пункта в Белгородской области

Сюжет Приграничье

В результате очередного налёта вражеских беспилотников среди мирных жителей никто не пострадал. Повреждения есть в частном секторе, нескольких двухквартирных домах, а также в транспорте.