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Posted 11 сентября, 08:49

Published 11 сентября, 08:49

Modified 11 сентября, 08:51

Updated 11 сентября, 08:51

Более четырёх беспилотников атаковали два белгородских приграничных муниципалитета

FPV-дрон атаковал работавший в поле КамАЗ в Белгородской области

11 сентября 2024, 08:49
Фото: Изображение Midjourney
Более четырёх беспилотников атаковали два белгородских приграничных муниципалитета

ВСУ атаковали дронами три населённых пункта в Белгородской области

Сюжет
Приграничье
В результате очередного налёта вражеских беспилотников среди мирных жителей никто не пострадал. Повреждения есть в частном секторе, нескольких двухквартирных домах, а также в транспорте.

Новая атака беспилотников на Белгородскую область. В Грайворонском округе FPV-дрон атаковал КамАЗ, который проводил уборочные работы вблизи села Головчино. Водитель транспортного средства не пострадал, а вот ходовая часть получила повреждения.

Ещё два села атакованы в Шебекинском городском округе. В Муроме из-за дрона загорелась крыша частного дома, на данный момент пожар уже потушен.

В Ржевке сильно повреждены два двухквартирных дома. У них пробиты кровли, выбиты окна, осколками посечены фасады и заборы.

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