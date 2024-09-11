FPV-дрон атаковал работавший в поле КамАЗ в Белгородской области

Posted 11 сентября, 08:49
Published 11 сентября, 08:49
Modified 11 сентября, 08:51
Updated 11 сентября, 08:51
Новая атака беспилотников на Белгородскую область. В Грайворонском округе FPV-дрон атаковал КамАЗ, который проводил уборочные работы вблизи села Головчино. Водитель транспортного средства не пострадал, а вот ходовая часть получила повреждения.
Ещё два села атакованы в Шебекинском городском округе. В Муроме из-за дрона загорелась крыша частного дома, на данный момент пожар уже потушен.
В Ржевке сильно повреждены два двухквартирных дома. У них пробиты кровли, выбиты окна, осколками посечены фасады и заборы.