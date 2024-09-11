БРИКС укрепляет межмуниципальные связи: результаты московского форума

Особое внимание на форуме было уделено поддержке малого и среднего бизнеса. Участники обменялись опытом реализации программ поддержки предпринимательства. Руководитель ДВМС города Москвы Сергей Черёмин выделил среди ключевых инструментов поддержки содействие росту экспортного потенциала, предоставление возможностей для обновления основных средств и льготы в технополисах, технопарках и индустриальных кластерах. Благодаря этим мерам только за прошедший год более 900 предприятий малого и среднего бизнеса перешли в категорию крупных компаний.