Posted 11 сентября, 14:52
Published 11 сентября, 14:52
Modified 11 сентября, 14:53
Updated 11 сентября, 14:53
Форум, проходивший в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», привлек внимание представителей власти, бизнеса и общественных организаций из всех стран БРИКС и ряда государств-партнеров.
Статистика участия впечатляет: более 6000 делегатов из 60 стран, включая 1133 официальных зарубежных представителя, 2300 представителей бизнес-сообщества, 229 мэров и глав муниципальных образований. Такой широкий состав участников подчеркивает растущий интерес к межмуниципальному сотрудничеству в рамках БРИКС и признание его важности для развития объединения в целом.
Ключевой темой форума стало укрепление связей между городами и регионами стран БРИКС. Участники обсудили широкий спектр вопросов: от экономического сотрудничества и внедрения инновационных технологий до культурного обмена и экологических инициатив.
Особое внимание на форуме было уделено поддержке малого и среднего бизнеса. Участники обменялись опытом реализации программ поддержки предпринимательства. Руководитель ДВМС города Москвы Сергей Черёмин выделил среди ключевых инструментов поддержки содействие росту экспортного потенциала, предоставление возможностей для обновления основных средств и льготы в технополисах, технопарках и индустриальных кластерах. Благодаря этим мерам только за прошедший год более 900 предприятий малого и среднего бизнеса перешли в категорию крупных компаний.
Форум также стал площадкой для обсуждения перспектив расширения БРИКС. Глава ДВМС рассказал, что всё больше государств стремится присоединиться к этому объединению, например, совсем недавно Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС.
ММФ продемонстрировал, что города и регионы стран БРИКС готовы играть активную роль в развитии объединения, выступая драйверами экономического роста, инноваций и культурного обмена. Участники выразили уверенность, что решения, принятые на форуме, будут способствовать дальнейшему укреплению связей между странами БРИКС на всех уровнях и повышению роли объединения в формировании нового, более справедливого мирового порядка.