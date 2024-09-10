Выставку традиционных народных костюмов в Белгороде показали прямо на здании

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
На фасаде Центра народного творчества по адресу улица Широкая, 1 появилась новая экспозиция. Это не просто украшение, а настоящая выставка, которую бесплатно могут посетить белгородцы.
Она отображает традиционные мужские и женские костюмы Белгородского, Ивнянского, Красногвардейского, Корочанского, Ракитянского районов, Алексеевского, Губкинского и Яковлевского городских округов.
Как рассказали в центре, народные костюмы издалека привлекают внимание своим богатым декором. В них гармонично сочетаются элементы общеславянской и южнороссийской культур благодаря характерным элементам: тёмным клетчатым юбкам и понёвам, «рогатым» головным уборам, ярким лентам, ковровой вышивке и рубахам с поликами — плечевыми вставками.