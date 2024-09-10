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Modified Сегодня, 17:06

Updated Сегодня, 17:06

Украшенный фасад Центра народного творчества

Выставку традиционных народных костюмов в Белгороде показали прямо на здании

10 сентября 2024, 17:06
Фото: bel.cultreg.ru
Украшенный фасад Центра народного творчества

Новую выставку в Белгороде представили на фасаде Центра народного творчества

Новая выставка в Белгороде, да ещё и в очень необычном формате. Традиционные мужские и женские костюмы Белгородской области представили на фасаде Центра народного творчества.

На фасаде Центра народного творчества по адресу улица Широкая, 1 появилась новая экспозиция. Это не просто украшение, а настоящая выставка, которую бесплатно могут посетить белгородцы.

Она отображает традиционные мужские и женские костюмы Белгородского, Ивнянского, Красногвардейского, Корочанского, Ракитянского районов, Алексеевского, Губкинского и Яковлевского городских округов.

Как рассказали в центре, народные костюмы издалека привлекают внимание своим богатым декором. В них гармонично сочетаются элементы общеславянской и южнороссийской культур благодаря характерным элементам: тёмным клетчатым юбкам и понёвам, «рогатым» головным уборам, ярким лентам, ковровой вышивке и рубахам с поликами — плечевыми вставками.

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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Культура#Выставка#Новости Белгорода#Белгород#Фасад
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