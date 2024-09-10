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Трое учёных пожертвовали часть средств на защиту белгородцев

Российские учёные отдали часть госпремии на закупку РЭБ для белгородцев

10 сентября 2024, 06:46
Фото: 1MI
Трое учёных пожертвовали часть средств на защиту белгородцев
В Белгородскую область поступит новая крупная партия систем радиоэлектронной борьбы. Её закупят благодаря учёным, которые решили пожертвовать часть вырученных с государственной премии средств на нужды жителей приграничья, сообщают «Известия».

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, а также учёные Евгений Адамов и Владимир Асмолов сделали пожертвование в фонд «Народного фронта».

Они передали деньги, которые были получены в качестве премии за их фундаментальные и прикладные научно-исследовательские работы, внёсшие выдающийся вклад в развитие ядерной энергетики страны.

На эти деньги закупили 40 систем радиоэлектронной борьбы. Ими оснастят автобусы в Шебекино, Борисовском и Краснояружском районах Белгородской области.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Шебекино#Борисовский район#Народный фронт#Новости Белгорода#Краснояружский район#Белгород#Пожертвование#Учёные#Приграничье#РЭБ
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