Российские учёные отдали часть госпремии на закупку РЭБ для белгородцев

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, а также учёные Евгений Адамов и Владимир Асмолов сделали пожертвование в фонд «Народного фронта».
Они передали деньги, которые были получены в качестве премии за их фундаментальные и прикладные научно-исследовательские работы, внёсшие выдающийся вклад в развитие ядерной энергетики страны.
На эти деньги закупили 40 систем радиоэлектронной борьбы. Ими оснастят автобусы в Шебекино, Борисовском и Краснояружском районах Белгородской области.