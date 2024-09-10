Родители из Белгорода жалуются на требование школ написать отказ на вывоз детей

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
Белгородцы интересуются почему в школах требуют подписать отказ на переезд детей в другой регион. Таких сообщений в комментариях на странице губернатора Вячеслава Гладкова множество. Официальные представители власти ответ не дали. Они спрашивают только номер школы и населённый пункт.
«Хотелось бы услышать обоснование того, что в школах требуют писать отказ на переезд детей в другой регион. Право обучаться по месту жительства обусловлено законодательством РФ. К чему дополнительные заявления на отказ от того, что положено по закону РФ?» — написал один из белгородцев.
Другая женщина написала, что тоже не станет уточнять номер школы. Она утверждает, что такой документ пишут во всех учебных учреждениях Белгорода. «Просят написать без объяснения, просто срочно напишите», — уточняет родитель школьника.
Ещё одна белгородка отметила, что без знания, где будут жить дети, дать согласие или несогласие нельзя. Она рассказала, что родителей не информируют об условиях проживания и обучения.
Напомним, что ранее родители школьников из Алексеевского городского округа пожаловались, что в учебных учреждениях их заставляют приобретать бронеплёнку самостоятельно.