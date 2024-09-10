На СВО погиб белгородец, получивший известность из-за детской внешности

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
На СВО погиб 29-летний белгородец Артём Нефёдов. Источник сообщает, что он был в «составе глубокой разведки» и погиб при штурме высоты. Соответствующая запись появилась в группе 4 сентября.
Известно, что на СВО у Нефёдова был позывной «Нервный».
Несколько лет назад в Сети появились заголовки СМИ в духе «Охранник из Уфы выглядит на 12 лет». На фотографии был именно житель Белгородской области — Артём Нефёдов. Внимание белгородец привлекал из-за своей внешности: будучи взрослым, он выглядел как ребёнок. Рост жителя региона составлял всего 140 см.
В разговоре с белгородскими журналистами Нефёдов отмечал, что и сам сначала не понял, почему стал таким популярным.