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Артём Нефёдов

На СВО погиб белгородец, получивший известность из-за детской внешности

10 сентября 2024, 12:46
Фото: страница Артёма Нефёдова в ВК
Артём Нефёдов
Артёму Нефёдову было 29 лет. Несколько лет назад он прославился в Сети как «охранник из Уфы, который выглядит на 12 лет». О его гибели сообщает группа «ZOV ПОБЕДЫ» в ВК.
Сюжет
СВО

На СВО погиб 29-летний белгородец Артём Нефёдов. Источник сообщает, что он был в «составе глубокой разведки» и погиб при штурме высоты. Соответствующая запись появилась в группе 4 сентября.

Известно, что на СВО у Нефёдова был позывной «Нервный».

Несколько лет назад в Сети появились заголовки СМИ в духе «Охранник из Уфы выглядит на 12 лет». На фотографии был именно житель Белгородской области — Артём Нефёдов. Внимание белгородец привлекал из-за своей внешности: будучи взрослым, он выглядел как ребёнок. Рост жителя региона составлял всего 140 см.

В разговоре с белгородскими журналистами Нефёдов отмечал, что и сам сначала не понял, почему стал таким популярным.

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#Белгородская область#Происшествия#Гибель#Охранник#Белгород#Уфа#СВО
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