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Основатель Белгорода Фёдор Иоаннович

Мэрия после упрёков белгородцев рассказала о мероприятиях к празднику 11 сентября

10 сентября 2024, 14:51
Фото: bel.ru
Основатель Белгорода Фёдор Иоаннович

В Белгороде в честь дня основания города проведут лекции

Исторические факты о приграничном городе расскажут на двух лекциях, однако никакие другие мероприятия на день рождения Белгорода устраивать в этом году не будут. Подробности сообщили в мэрии.

По официальной информации Белгород основали в 1596 году по указу царя Фёдора Иоанновича. Городская крепость защищала южные границы Российского государства от набегов крымских татар. Завтра, 11 сентября, город отметит своё 428-летие.

В честь праздника в колледже имени Бурцева проведут лекцию, посвящённую прошлому Белгородской области. Факты расскажут сотрудники госархива региона и Пушкинской библиотеки-музея. А после лекции посетители смогут проверить свои знания с помощью «Краеведческого диктанта». Начало мероприятия запланировано на 11:00.

Кроме того, по улице Есенина, 9 в Белгороде состоятся «Исторические чтения». Член исторического общества «Ратник» Владимир Жигалов расскажет интересные факты об основании города, о его административно-территориальном устройстве того времени, а также продемонстрирует план Белгорода с 1650 года до 1700-го.

Знаниями о Белгороде также поделятся эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы и Луганска. «Чтения» начнутся в 19:00.

Отметим, что, по словам мэрии Белгорода, эти мероприятия станут единственными, посвящёнными городскому празднику. Каких-либо баннеров на белгородских улицах также не появится.

Людям даже не напомнят? Будет ли в Белгороде праздник 11 сентября
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