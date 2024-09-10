Мэрия после упрёков белгородцев рассказала о мероприятиях к празднику 11 сентября

Кроме того, по улице Есенина, 9 в Белгороде состоятся «Исторические чтения». Член исторического общества «Ратник» Владимир Жигалов расскажет интересные факты об основании города, о его административно-территориальном устройстве того времени, а также продемонстрирует план Белгорода с 1650 года до 1700-го.