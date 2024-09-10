Мэрия после упрёков белгородцев рассказала о мероприятиях к празднику 11 сентября

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
По официальной информации Белгород основали в 1596 году по указу царя Фёдора Иоанновича. Городская крепость защищала южные границы Российского государства от набегов крымских татар. Завтра, 11 сентября, город отметит своё 428-летие.
В честь праздника в колледже имени Бурцева проведут лекцию, посвящённую прошлому Белгородской области. Факты расскажут сотрудники госархива региона и Пушкинской библиотеки-музея. А после лекции посетители смогут проверить свои знания с помощью «Краеведческого диктанта». Начало мероприятия запланировано на 11:00.
Кроме того, по улице Есенина, 9 в Белгороде состоятся «Исторические чтения». Член исторического общества «Ратник» Владимир Жигалов расскажет интересные факты об основании города, о его административно-территориальном устройстве того времени, а также продемонстрирует план Белгорода с 1650 года до 1700-го.
Знаниями о Белгороде также поделятся эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы и Луганска. «Чтения» начнутся в 19:00.
Отметим, что, по словам мэрии Белгорода, эти мероприятия станут единственными, посвящёнными городскому празднику. Каких-либо баннеров на белгородских улицах также не появится.