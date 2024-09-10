bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 18:10

Published Сегодня, 18:10

Modified Сегодня, 18:12

Updated Сегодня, 18:12

Где собирать грибы в Белгородской области безопасно?

Гладков ответил на вопрос любителей грибов: где в Белгородской области собирать можно

10 сентября 2024, 18:10
Фото: Изображение Midjourney

Где собирать грибы в Белгородской области безопасно?

Белгородцы задали вопрос губернатору: где можно собирать грибы безопасно? Глава регионального правительства посоветовал уехать в соседние регионы.

Белгородцы поинтересовались у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, куда ходить за грибами в приграничье. Как рассказал обратившийся к главе правительства мужчина, его семья боится ходить в леса региона из-за опасностей.

Гладков рассказал, что последний раз ходил по грибы три года назад в Белгородской области.

«Грибник из меня, наверное, не самый хороший. Где собирать? Если честно, как можно дальше от границы. Лучше съездить на выходные в Воронежскую область, в Тамбовскую область, в Пензенскую область. Набрать, посмотреть, какие грибы там растут, там точно не будет проблем ни с минами, ни с ограждениями, ни с чем, что может навредить вашему здоровью», — посоветовал губернатор.

Глава правительства сообщил, что лучше леса в 35-50 км от границы не посещать.

Отметим, что в 2023 году семейная пара подорвалась на мине, когда собирала грибы.

Грибы и говядину для шашлыка белгородцы купят дешевле, чем остальные россияне
Узнать подробнее
Читайте также:
Грибы как рулетка: число отравившихся грибами белгородцев упало, но появился умершийКорзина на миллион: сбор этих грибов может дорого обойтись в Белгородской областиРаненая и погибший: семейная пара пошла за грибами, но подорвалась на мине
#Алёна Мальцева#Белгородская область#Лес#Новости Белгорода#Грибы#Белгород#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Мирный житель ранен при атаке на Белгородскую область
Сегодня, 10:15
Депутаты в Белгороде обсудят, что делать с кинотеатрами «Победа» и «Радуга»
Сегодня, 09:26
Белгородцы вновь не смогут купить алкоголь
Сегодня, 08:01
Советник курского главы заявил о «захваченных» ВСУ территориях в Белгородской области
Сегодня, 07:47
«Их спасает герой»: белгородец приютил 26 животных, выброшенных из-за обстрелов
Сегодня, 14:34
Ни в МФЦ, ни в ТЦ: белгородцы жалуются, что им не дают спрятаться во время тревоги
Сегодня, 13:26