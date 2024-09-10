Гладков ответил на вопрос любителей грибов: где в Белгородской области собирать можно

Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
Белгородцы поинтересовались у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, куда ходить за грибами в приграничье. Как рассказал обратившийся к главе правительства мужчина, его семья боится ходить в леса региона из-за опасностей.
Гладков рассказал, что последний раз ходил по грибы три года назад в Белгородской области.
«Грибник из меня, наверное, не самый хороший. Где собирать? Если честно, как можно дальше от границы. Лучше съездить на выходные в Воронежскую область, в Тамбовскую область, в Пензенскую область. Набрать, посмотреть, какие грибы там растут, там точно не будет проблем ни с минами, ни с ограждениями, ни с чем, что может навредить вашему здоровью», — посоветовал губернатор.
Глава правительства сообщил, что лучше леса в 35-50 км от границы не посещать.
Отметим, что в 2023 году семейная пара подорвалась на мине, когда собирала грибы.