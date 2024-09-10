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Геолог обнаружил старейшую на планете воду и решил попробовать ее

Геолог обнаружил старейшую на планете воду и решил попробовать ее

10 сентября 2024, 16:52
Фото: Изображение Midjourney
Геологическая экспедиция, исследуя глубины одной из шахт Канады, совершила сенсационное открытие — они обнаружили самую старую воду на планете. Проведенное исследование показало, что возраст этой воды — более 2,6 миллиарда лет.

Как сообщает newkhakasiya.online, один из участников геологической группы решил попробовать древнюю воду на вкус. Такое действие было продиктовано любопытством исследователя.

Руководитель экспедиции профессор Барбара Шервуд Лоллар рассказала, что геологи часто могут лизать камни. А вода, которую можно попробовать на вкус, также не менее любопытна для изучения подобным образом, так как по количеству соли в ней можно понять, насколько она старая. Эксперт заявила, что такую воду может быть небезопасно пить в больших количествах, тем более каждая ее капля ценна с научной точки зрения — для дальнейшего изучения. Поэтому она смогла только окунуть палец в воду и положить его на кончик языка.

Барбара отметила, что на вкус запретная вода — крайне соленая и горькая, даже если сравнивать ее с морской водой. При отправлении воды на дальнейшее изучение стало понятно, что в ней обитали микробы в течение долгих тысячелетий существования планеты.

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