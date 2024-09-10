Геолог обнаружил старейшую на планете воду и решил попробовать ее

Руководитель экспедиции профессор Барбара Шервуд Лоллар рассказала, что геологи часто могут лизать камни. А вода, которую можно попробовать на вкус, также не менее любопытна для изучения подобным образом, так как по количеству соли в ней можно понять, насколько она старая. Эксперт заявила, что такую воду может быть небезопасно пить в больших количествах, тем более каждая ее капля ценна с научной точки зрения — для дальнейшего изучения. Поэтому она смогла только окунуть палец в воду и положить его на кончик языка.