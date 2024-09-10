Белгородку, спонсировавшую террористическую организацию, осудили на восемь лет

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
25-летняя девушка, прибывшая из среднеазиатской республики, но проживающая в Белгороде, поддерживала деньгами запрещённую в России террористическую организацию.
Оказывать помощь террористам жительница решила из-за того, что разделяла их идеологию. Для этого она связалась с представителями организации и переводила на расчётный счёт определённые суммы.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 5 статьи 33, части 1.1. статьи 205.1 УК РФ («Пособничество в финансировании деятельности террористической организации»). Второй Западный окружной военный суд уже признал фигурантку виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет.
Приговор в законную силу ещё не вступил.