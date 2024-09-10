Белгородку, спонсировавшую террористическую организацию, осудили на восемь лет

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 5 статьи 33, части 1.1. статьи 205.1 УК РФ («Пособничество в финансировании деятельности террористической организации»). Второй Западный окружной военный суд уже признал фигурантку виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет.