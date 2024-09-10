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Белгородку, спонсировавшую террористическую организацию, осудили на восемь лет

Белгородку, спонсировавшую террористическую организацию, осудили на восемь лет

10 сентября 2024, 12:22
Фото: Изображение Midjourney
Женщина проживала в Белгороде, куда прибыла из среднеазиатской республики. Помогать террористической организации она решила из-за веры в её идеологию. Суд уже вынес ей приговор, отметили в пресс-службе УФСБ России.

25-летняя девушка, прибывшая из среднеазиатской республики, но проживающая в Белгороде, поддерживала деньгами запрещённую в России террористическую организацию.

Оказывать помощь террористам жительница решила из-за того, что разделяла их идеологию. Для этого она связалась с представителями организации и переводила на расчётный счёт определённые суммы.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 5 статьи 33, части 1.1. статьи 205.1 УК РФ («Пособничество в финансировании деятельности террористической организации»). Второй Западный окружной военный суд уже признал фигурантку виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет.

Приговор в законную силу ещё не вступил.

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#Александра Склярова#Приговор#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Пособничество#Террористическая организация
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