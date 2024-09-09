В городском парке Белгорода возводят летний кинотеатр. Как он выглядит уже сейчас?

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
В центральном парке Белгорода должен появиться летний кинотеатр. Он будет недалеко от фонтана «Кувшинка». Его площадь 330 квадратных метров.
Сейчас тут уже установили часть опор под навесы. Согласно рендерам, которые публиковал мэр Белгорода Валентин Демидов, кинотеатр будет белым, но сейчас опоры необработанные. Может быть, железные конструкции покрасят, а может, зашьют светлым деревом.
В 20-х числах августа Демидов рассказал, что только опоры фундамента — это 20% работ по установке нового общественного пространства. Сейчас строители сделали уже сильно больше, но когда кинотеатр можно будет посетить — пока неизвестно.
Как рассказал глава городской администрации, в кинотеатре под открытым небом будут показывать художественные фильмы, трансляции спортивных и киберспортивных соревнований, записи концертов и спектаклей, а также слушать открытые лекции.