В Белгороде доделают травмоопасный для маленьких детей новый фонтан в парке

Родители маленьких белгородцев выразили обеспокоенность относительно покрытия вокруг фонтана. Оно состоит из металлической решётки, из которой фонтанирует вода, но размеры отверстий в решётке оказались слишком большими. Это приводит к тому, что ножки попадают в них и в результате дети часто падают, что приводит к травмам.