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В Белгороде доделают травмоопасный для маленьких детей новый фонтан в парке

В Белгороде доделают травмоопасный для маленьких детей новый фонтан в парке

9 сентября 2024, 13:15
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
В Белгороде напротив культурного центра «Октябрь» открыли новый светодинамический фонтан, привлекающий внимание жителей и гостей города. Однако горожане пожаловались на его травмоопасность. Журналисты Бел.Ру направили запрос в мэрию.

Фонтан в Центральном парке — это высокотехнологичное сооружение, для создания которого специалисты тщательно разработали сценарии движения струй, а также системы фильтрации и очистки воды. Поначалу казалось, что все аспекты безопасности учтены, однако вскоре выявилась неприятная деталь.

Родители маленьких белгородцев выразили обеспокоенность относительно покрытия вокруг фонтана. Оно состоит из металлической решётки, из которой фонтанирует вода, но размеры отверстий в решётке оказались слишком большими. Это приводит к тому, что ножки попадают в них и в результате дети часто падают, что приводит к травмам.

Журналисты Бел.Ру направили запрос в мэрию областного центра. Из ответа следует, что главе администрации города на официальный аккаунт в соцсети пришло пять сообщений. Они касались травм, полученных при перемещении по решётке светового фонтана.

Городские власти отметили, что решётка фонтана выполнена из композитного материала — пластика. Она типовая и используется на аналогичных фонтанах. Но после поступивших обращений подрядная организация уже приступила к работам по сглаживанию углов решётки, чтобы исключить случаи травматизма.

Новый фонтан в Центральном парке Белгорода оказался опасным
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#Кристина Семенчук#Безопасность#Центральный парк#Новости Белгорода#Эксклюзив#Травмы#Мэрия#Фонтан#Белгород#Пластик
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