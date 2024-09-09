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Паразит метацеркариями опасен не только для рыбы

Ухудшается качество: белгородцев предупредили об опасных паразитах в рыбе

9 сентября 2024, 16:40
Фото: Россельхознадзор по Белгородской, Воронежской и Липецкой областям
Паразит метацеркариями опасен не только для рыбы

Белгородские исследователи обнаружили опасную находку в пресноводной рыбе

Специалисты провели исследования пресноводной рыбы на наличие возбудителей паразитарных болезней. Результаты испытаний оказались тревожными — обнаружены личинки, вызывающие опасное заболевание у промысловых рыб и домашних животных, рассказали в Россельхознадзоре по Белгородской области.

Специалисты диагностического отдела Белгородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели исследования пресноводной рыбы на наличие возбудителей паразитарных болезней. В испытаниях участвовали две партии рыбы — лещ и краснопёрка.

В одной партии обнаружены жизнеспособные возбудители параценогонимоза у рыб. В другой партии также найдены возбудители псевдоамфистомоза и описторхоза у рыб.

Эти болезни являются широко распространёнными и вызываются личинками. Они паразитируют в мышцах, жабрах, мозге, печени, почках, гонадах и стенке кишечника рыб.

У промысловых рыб они вызывают перерождение и атрофию мышечных волокон. Это способствует разрастанию соединительной ткани, что ухудшает качество мяса.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Рыболовство#Рыба#Новости Белгорода#Белгород#Паразитарные болезни
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