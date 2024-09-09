Ухудшается качество: белгородцев предупредили об опасных паразитах в рыбе

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
Специалисты диагностического отдела Белгородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели исследования пресноводной рыбы на наличие возбудителей паразитарных болезней. В испытаниях участвовали две партии рыбы — лещ и краснопёрка.
В одной партии обнаружены жизнеспособные возбудители параценогонимоза у рыб. В другой партии также найдены возбудители псевдоамфистомоза и описторхоза у рыб.
Эти болезни являются широко распространёнными и вызываются личинками. Они паразитируют в мышцах, жабрах, мозге, печени, почках, гонадах и стенке кишечника рыб.
У промысловых рыб они вызывают перерождение и атрофию мышечных волокон. Это способствует разрастанию соединительной ткани, что ухудшает качество мяса.