Спортплощадка от фонда «Поколение» открылась в Ровеньском районе

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
В селе проживает 179 детей дошкольного и школьного возраста, а также 215 молодых людей. В сельской школе есть и своя баскетбольная команда, как практически в каждой школе района. В этом году юные спортсмены Айдара заняли призовое место в районном чемпионате.
В 2018 году здесь была построена игровая площадка также на средства фонда Андрея Скоча. В этом году она была обновлена: заменили щиты и сетки, установили ограждение и уложили мягкое покрытие.
Строительство комбинированной спортивной площадки с уличными тренажёрами даст возможность взрослым и детям заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе.
«Ещё недавно здесь был пустырь, абсолютно неухоженная территория. Жители выразили желание преобразовать это место. И при поддержке фонда „Поколения“ решили построить спортивную площадку. Это место, где собирается наша молодёжь, наши дети. На территории села есть одна школа, в которой обучаются более 120 человек. И, конечно, детям нужно место, где они будут заниматься спортом. У них есть замечательный учитель физкультуры. И также на этой территории реализуется проект „Дворовый тренер“, поэтому эта площадка будет очень востребована», — рассказала глава администрации Ровеньского района Татьяна Киричкова.
Это четвёртая по счёту спортивно-игровая площадка, открытая в Ровеньском районе по программе фонда «Поколение».
Всего по этой программе с 2017 года установлены 102 детских игровых и спортивных площадок в 12 муниципалитетах Белгородской области. Площадь объектов варьируется в зависимости от места расположения и численности населения — от 150 до 800 квадратных метров.
Каждая площадка имеет травмобезопасное искусственное покрытие. Резиновые элементы изготовлены из экологически чистых материалов и при нагревании на солнце не выделяют неприятный запах. Игровое и спортивное оборудование отвечает стандартам качества и безопасности.
«Приоритетом для нас является развитие детей и молодёжи. Я уверен, что новая спортивная площадка станет дополнительным стимулом развития физкультурно-оздоровительного движения в районе и на ней вырастут новые олимпийские чемпионы!», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.
В ближайшее время состоится открытие подобных объектов в Красногвардейском и Волоконовском районах, Валуйском и Губкинском округах.