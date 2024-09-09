Спортплощадка от фонда «Поколение» открылась в Ровеньском районе

«Ещё недавно здесь был пустырь, абсолютно неухоженная территория. Жители выразили желание преобразовать это место. И при поддержке фонда „Поколения“ решили построить спортивную площадку. Это место, где собирается наша молодёжь, наши дети. На территории села есть одна школа, в которой обучаются более 120 человек. И, конечно, детям нужно место, где они будут заниматься спортом. У них есть замечательный учитель физкультуры. И также на этой территории реализуется проект „Дворовый тренер“, поэтому эта площадка будет очень востребована», — рассказала глава администрации Ровеньского района Татьяна Киричкова.