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Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

В Белгородеобсуждают вопрос доступа к пустующим квартирам в случае ЧП

Смогут ломать двери? Власти просят дать разрешение на доступ в квартиры в случае ЧП

9 сентября 2024, 10:01
Фото: 1MI

В Белгородеобсуждают вопрос доступа к пустующим квартирам в случае ЧП

О проблемах, которые возникают во время поквартирного обхода, рассказал замгубернатора по ЖКХ Сергей Довгалюк. В некоторых муниципалитетах работа уже завершилась.

По словам чиновника, по всем домам во всех муниципалитетах началась работа по квартирному обходу жителей с индивидуальным отоплением. Цель — собрать информацию о количестве людей, которые остаются проживать или уезжают в предстоящий отопительный период. Также жителям напоминают о важности передачи ключей и собирают контакты собственников или доверенных лиц, которые смогут обеспечить доступ в квартиры в случае отсутствия проживающих при возникновении ЧС.

Полностью обходы завершили в Валуйском округе, Волоконовском, Ивнянском, Корочанском, Красненском, Красногвардейском, Краснояружском, Чернянском районах и в Старом Осколе.

В Шебекинском, Грайворонском округах, Белгородском районе и Белгороде ситуация усложняется тем, что уже покинувшие регион жители не оставили дубликаты ключей. А люди, которые могут помочь с доступом в жилые помещения, довольно часто отсутствуют.

Также, как отметил Довгалюк, во время обхода власти столкнулись с тем, что жители отказываются давать кому-либо дубликаты ключей, опасаясь за сохранность имущества.

Чиновник предложил провести отдельное совещание с участием представителей прокуратуры и правоохранителей на предмет выработки решения по возможному допуску в помещения, где люди будут отсутствовать.

Глава региона Вячеслав Гладков поручил провести совещание по выработке решений и определить алгоритм.

Решения должны приниматься в рамках комиссий ЧС муниципального уровня. Если юристы скажут, что полномочий не хватает, давайте выносить вопрос на областной уровень. Ситуация сложная с точки зрения объёма работ. Алгоритм понятный.
Вячеслав Гладков

Губернатор поручил в каждое платёжное поручение распечатать алгоритм действий людей и отдельно подготовить информационный материал. Также к информированию подключат электронные ресурсы. Итоги работ проведут в конце сентября.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Ключи#Регионы#Область#Чрезвычайная ситуация#Жилищно-коммунальное хозяйство#Белгород#Информирование#Поквартирный обход
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