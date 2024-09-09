Смогут ломать двери? Власти просят дать разрешение на доступ в квартиры в случае ЧП

По словам чиновника, по всем домам во всех муниципалитетах началась работа по квартирному обходу жителей с индивидуальным отоплением. Цель — собрать информацию о количестве людей, которые остаются проживать или уезжают в предстоящий отопительный период. Также жителям напоминают о важности передачи ключей и собирают контакты собственников или доверенных лиц, которые смогут обеспечить доступ в квартиры в случае отсутствия проживающих при возникновении ЧС.