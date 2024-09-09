Смогут ломать двери? Власти просят дать разрешение на доступ в квартиры в случае ЧП

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
По словам чиновника, по всем домам во всех муниципалитетах началась работа по квартирному обходу жителей с индивидуальным отоплением. Цель — собрать информацию о количестве людей, которые остаются проживать или уезжают в предстоящий отопительный период. Также жителям напоминают о важности передачи ключей и собирают контакты собственников или доверенных лиц, которые смогут обеспечить доступ в квартиры в случае отсутствия проживающих при возникновении ЧС.
Полностью обходы завершили в Валуйском округе, Волоконовском, Ивнянском, Корочанском, Красненском, Красногвардейском, Краснояружском, Чернянском районах и в Старом Осколе.
В Шебекинском, Грайворонском округах, Белгородском районе и Белгороде ситуация усложняется тем, что уже покинувшие регион жители не оставили дубликаты ключей. А люди, которые могут помочь с доступом в жилые помещения, довольно часто отсутствуют.
Также, как отметил Довгалюк, во время обхода власти столкнулись с тем, что жители отказываются давать кому-либо дубликаты ключей, опасаясь за сохранность имущества.
Чиновник предложил провести отдельное совещание с участием представителей прокуратуры и правоохранителей на предмет выработки решения по возможному допуску в помещения, где люди будут отсутствовать.
Глава региона Вячеслав Гладков поручил провести совещание по выработке решений и определить алгоритм.
Решения должны приниматься в рамках комиссий ЧС муниципального уровня. Если юристы скажут, что полномочий не хватает, давайте выносить вопрос на областной уровень. Ситуация сложная с точки зрения объёма работ. Алгоритм понятный.
Вячеслав Гладков
Губернатор поручил в каждое платёжное поручение распечатать алгоритм действий людей и отдельно подготовить информационный материал. Также к информированию подключат электронные ресурсы. Итоги работ проведут в конце сентября.