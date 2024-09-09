Победитель гастроконкурса в Москве удвоит выигрыш и пожертвует часть белгородцам

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Представители ресторана «Магадан», который выиграл гастрономический конкурс форума-фестиваля «Территория будущего. Москва-2030», удвоят сумму выигрыша и пожертвуют её жителям приграничных регионов.
Всего Белгородской, Курской и Брянской областям направят 5 миллионов рублей. Такое решение приняли, чтобы поддержать субъекты в тяжёлое время, рассказал основатель холдинга Pinskiy&Co, российский ресторатор Антон Пинский.