Победитель гастроконкурса в Москве удвоит выигрыш и пожертвует часть белгородцам

Приграничные регионы получат 5 млн рублей от победителя гастроконкурса в Москве

Благотворительностью занимаются не только звёзды шоубиза. Пожертвовать 5 миллионов рублей жителям приграничья решил один из московских ресторанов. Половину этих средств он выиграл на конкурсе, а остальную половину — добавил от себя, пишет ТАСС.