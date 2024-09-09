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Приграничные регионы получат 5 млн рублей от победителя гастроконкурса в Москве

Победитель гастроконкурса в Москве удвоит выигрыш и пожертвует часть белгородцам

9 сентября 2024, 11:45
Фото: 1MI

Приграничные регионы получат 5 млн рублей от победителя гастроконкурса в Москве

Благотворительностью занимаются не только звёзды шоубиза. Пожертвовать 5 миллионов рублей жителям приграничья решил один из московских ресторанов. Половину этих средств он выиграл на конкурсе, а остальную половину — добавил от себя, пишет ТАСС.

Представители ресторана «Магадан», который выиграл гастрономический конкурс форума-фестиваля «Территория будущего. Москва-2030», удвоят сумму выигрыша и пожертвуют её жителям приграничных регионов.

Всего Белгородской, Курской и Брянской областям направят 5 миллионов рублей. Такое решение приняли, чтобы поддержать субъекты в тяжёлое время, рассказал основатель холдинга Pinskiy&Co, российский ресторатор Антон Пинский.

Дима Билан, Ида Галич и другие звёзды сделали пожертвования для белгородцев и курян
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