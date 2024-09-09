«Неуступчивое» «Белогорье» уступило казанскому Зениту в матче PARI Суперлиги

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Первый тур PARI Суперлиги завершился встречей «Белогорья» и казанского «Зенита». До победы «львам» оставалось совсем немного, но игра всё равно закончилась не в их пользу — счёт составил 2:3 (19:25, 25:22, 25:22, 19:25, 8:15).
Последний матч прошёл без основного диагонального Мохамеда Аль Хачдади, который ранее травмировал ногу. В этой игре его заменял Иван Подребинкин: он в самом начале заработал четыре очка подряд. Подребинкин стал самым результативным игроком, заработав команде в общей сложности 15 очков.
Также результативностью отличились Цзинъинь Чжан и Павел Тетюхин — с 14 и 13 очками соответственно.
«Игра качельная получилась. Перехватывали инициативу то мы, то Казань. В целом, я думаю, у Казани больше сил осталось на последние две партии. Хорошо они подавали, играли чистенько. Нам не хватило дожать своими силами. <…> Всегда обидно проиграть такую игру, особенно дома, но в общем по матчу неплохо мы играли, хорошо смотрелись, особенно после первой партии, когда сами завелись и начали играть. Есть, куда расти, много работы еще. Думаю, и форму наберем, и травмы залечим все, и тогда покажем свой волейбол», — прокомментировал матч капитан «львов» Павел Тетюхин.
При этом главный тренер команды «Зенит-Казань» Алексей Вербов отметил, что с суперкомандой «Белогорье» было играть тяжело, так как это «неуступчивый соперник, который претендует на те же точно цели и задачи, что и мы».
Следующий матч белгородцы проведут 12 сентября с новокуйбышевской «Новой».