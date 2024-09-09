Что творится на рынке недвижимости и стоит ли брать ипотеку именно сейчас?

Более-менее активными продажи были в июле, но только на вторичке. Объяснить это можно просто: повышение ключевой ставки подстегнуло тех, кто сомневался, брать ипотеку или нет, к активным действиям. Вторичный рынок выбирали потому, что цены там были ниже.