Что творится на рынке недвижимости и стоит ли брать ипотеку именно сейчас?

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Спрос на ипотеку в России заметно снизился — на 40-60% в июле. Причин две: рост ключевой ставки и отмена льготной ипотеки с 1 июля. Продаж стало меньше в новостройках и на вторичном рынке, в эконом-сегменте и квартирах класса «премиум».
Более-менее активными продажи были в июле, но только на вторичке. Объяснить это можно просто: повышение ключевой ставки подстегнуло тех, кто сомневался, брать ипотеку или нет, к активным действиям. Вторичный рынок выбирали потому, что цены там были ниже.
Спад интереса к ипотеке в России продиктован тем, что жильё предлагается приобрести со ставкой в районе 25% годовых. Покупать квартиру по таким ставкам невыгодно, даже если первоначальный взнос составляет более половины суммы.
Представители банковской сферы предполагают, что в 2024 году ипотека просядет на 40% по сравнению с предыдущим годом. Тот же глава Сбербанка Герман Греф считает, что спрос на жилищные займы восстановится нескоро.
Кроме того, банки ожидают уменьшения разницы в цене между новостройками и жильём на вторичке. Что же касается прогнозов по снижению стоимости квартир, то в глобальное снижение не верят ни покупатели, ни застройщики.
Артём Голубев, доцент кафедры экономики Президентской академии в Санкт-Петербурге, заявил, что восстановление ипотечного рынка возможно лишь при двух условиях — реальном росте доходов населения и снижении ключевой ставки.
В целом же стабилизации стоит ожидать в лучшем случае через 1,5-2 года, делятся прогнозами эксперты. А пока же более-менее доступными вариантами остаются арктическая и сельская ипотеки.