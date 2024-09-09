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Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

Белгородские родители уже не так активно отправляют своих детей в другие регионы

Число раненых детей растёт: юных белгородцев продолжат вывозить в другие регионы

9 сентября 2024, 07:22
Фото: 1MI

Белгородские родители уже не так активно отправляют своих детей в другие регионы

Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. При этом он дал поручение главам муниципалитетов усиливать работу в этом направлении.
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Дети

По мнению губернатора, на сегодняшний день крайне необходимо активизировать работу по отправке детей за пределы региона. Гладков добавил, что определяющие мнение имеют родители. При этом он попросил уполномоченного по правам ребёнка и уполномоченного по правам человека присоединиться к этой работе.

К сожалению, количество раненых и погибших детей растёт. Мы начинаем сожалеть, когда дети гибнут или получают ранения.
Вячеслав Гладков

По данным Гладкова, на сегодняшний день в других регионах есть порядка 2000 мест для белгородских детей, но активность родителей снизилась.

Количество обстрелов высокое, количество раненых мирных жителей растёт, и погибших — тоже. Не всегда мы, как родители, правильно оцениваем ситуацию. Думаем, что пронесёт. Нужно объяснять родителям.
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Дети#Регионы#Обучение#Белгород#ВСУ#Главы#Отправка#Обстрелы
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