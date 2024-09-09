Число раненых детей растёт: юных белгородцев продолжат вывозить в другие регионы

По мнению губернатора, на сегодняшний день крайне необходимо активизировать работу по отправке детей за пределы региона. Гладков добавил, что определяющие мнение имеют родители. При этом он попросил уполномоченного по правам ребёнка и уполномоченного по правам человека присоединиться к этой работе.