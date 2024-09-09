Число раненых детей растёт: юных белгородцев продолжат вывозить в другие регионы

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
По мнению губернатора, на сегодняшний день крайне необходимо активизировать работу по отправке детей за пределы региона. Гладков добавил, что определяющие мнение имеют родители. При этом он попросил уполномоченного по правам ребёнка и уполномоченного по правам человека присоединиться к этой работе.
К сожалению, количество раненых и погибших детей растёт. Мы начинаем сожалеть, когда дети гибнут или получают ранения.
Вячеслав Гладков
По данным Гладкова, на сегодняшний день в других регионах есть порядка 2000 мест для белгородских детей, но активность родителей снизилась.
Количество обстрелов высокое, количество раненых мирных жителей растёт, и погибших — тоже. Не всегда мы, как родители, правильно оцениваем ситуацию. Думаем, что пронесёт. Нужно объяснять родителям.
Вячеслав Гладков