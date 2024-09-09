Белгородцев готовят к сложной зиме. А что ещё произошло в понедельник?

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Из-за режима ЧС федерального уровня изменился порядок получения компенсаций в случае ранения.
Теперь после лечения необходимо обратиться в следственные органы, чтобы признать причинённый вред здоровью и определить его степень. Затем следователь должен выдать соответствующее постановление.
С этим постановлением можно будет подать заявление на выплату компенсации в МФЦ или через портал «Госуслуги». Этот процесс может занять до 16 дней.
После того, как заявление будет согласовано, сформируют список получателей компенсаций, который направят в правительство РФ для выделения средств из бюджета. Распоряжение о выделении денег будет готовиться в течение месяца, а перечисление — 15 дней. В целом процесс займёт до 45 дней.
Ранее он занимал 37 дней: 30 дней отводилось на выделение средств и семь дней — на перечисление.
На еженедельном оперативном совещании 9 сентября обсудили подготовку к зиме. В частности, речь шла о заготовке дров и изготовлении буржуек в приграничных районах Белгородской области на случай непредвиденных ситуаций, связанных с обстрелами со стороны ВСУ.
Белгородцам также рекомендовали подготовиться к возможным проблемам с электроснабжением и приобрести генераторы.
Кроме того, в настоящее время для медицинских учреждений закупают электрогенераторы. Жители приграничных районов устройства получат от местного правительства.
Избирательная комиссия подвела итоги довыборов в городской совет Белгорода. Был определён депутат, который будет представлять одномандатный избирательный округ № 14.
Большинство голосов — 49,76% — набрал кандидат от «Единой России» Денис Перелыгин.
Интересно, что он может стать вторым Перелыгиным в Белгородском городском совете. Округ № 21 уже представляет директор школы № 35 Виталий Перелыгин.