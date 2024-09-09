Белгородцев готовят к сложной зиме. А что ещё произошло в понедельник?

После того, как заявление будет согласовано, сформируют список получателей компенсаций, который направят в правительство РФ для выделения средств из бюджета. Распоряжение о выделении денег будет готовиться в течение месяца, а перечисление — 15 дней. В целом процесс займёт до 45 дней.