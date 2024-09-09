bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

В белгородском приграничье задумались о дровах и буржуйках

Белгородцев готовят к сложной зиме. А что ещё произошло в понедельник?

9 сентября 2024, 15:30
Фото: 1MI
В белгородском приграничье задумались о дровах и буржуйках
Несколько изменений ждёт белгородцев. Во-первых, в порядке выплат при ранениях из-за атак ВСУ. Теперь их будут выдавать дольше, чем раньше. А избирком опубликовал итоги выборов депутата в горсовет Белгорода. Тем временем власти готовятся к зиме, обсуждают меры поддержки людей.

Изменился порядок выплат

Из-за режима ЧС федерального уровня изменился порядок получения компенсаций в случае ранения.

Теперь после лечения необходимо обратиться в следственные органы, чтобы признать причинённый вред здоровью и определить его степень. Затем следователь должен выдать соответствующее постановление.

С этим постановлением можно будет подать заявление на выплату компенсации в МФЦ или через портал «Госуслуги». Этот процесс может занять до 16 дней.

После того, как заявление будет согласовано, сформируют список получателей компенсаций, который направят в правительство РФ для выделения средств из бюджета. Распоряжение о выделении денег будет готовиться в течение месяца, а перечисление — 15 дней. В целом процесс займёт до 45 дней.

Ранее он занимал 37 дней: 30 дней отводилось на выделение средств и семь дней — на перечисление.

Порядок выплат жителям белгородского приграничья за ранения изменился из-за ЧС
Узнать подробнее

Подготовка к сложной зиме

На еженедельном оперативном совещании 9 сентября обсудили подготовку к зиме. В частности, речь шла о заготовке дров и изготовлении буржуек в приграничных районах Белгородской области на случай непредвиденных ситуаций, связанных с обстрелами со стороны ВСУ.

Белгородцам также рекомендовали подготовиться к возможным проблемам с электроснабжением и приобрести генераторы.

Кроме того, в настоящее время для медицинских учреждений закупают электрогенераторы. Жители приграничных районов устройства получат от местного правительства.

В белгородском приграничье к зиме запасутся дровами и буржуйками
Узнать подробнее

Итоги выборов в горсовет Белгорода

Избирательная комиссия подвела итоги довыборов в городской совет Белгорода. Был определён депутат, который будет представлять одномандатный избирательный округ № 14.

Большинство голосов — 49,76% — набрал кандидат от «Единой России» Денис Перелыгин.

Интересно, что он может стать вторым Перелыгиным в Белгородском городском совете. Округ № 21 уже представляет директор школы № 35 Виталий Перелыгин.

В горсовете Белгорода теперь будет двое Перелыгиных?
Узнать подробнее
Читайте также:
Магнитная буря обрушится на Белгород. К чему стоит приготовиться?В Белгороде доделают травмоопасный для маленьких детей новый фонтан в паркеЛавочки-качели в центральном парке Белгорода пользуются спросом не только у детей
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Зима#Новости Белгорода#Компенсации#Белгород#Итоги дня#Довыборы#Генераторы#Обстрелы ВСУ#Дрова
Подпишитесь
Какой должна была стать Белгородская область к 2025 году?
Сегодня, 09:21
Количество погибших в результате обстрела Белгородской области 1 сентября увеличилось
Сегодня, 06:34
«Искренне хочу приехать»: ведущий КВН Александр Масляков мог посетить Белгород?
Сегодня, 09:07
Президент России наградил сотрудников «Россети Центр» государственными наградами
Сегодня, 13:35
Для тех, кто любит погорячее: какое жильё можно купить в белгородском приграничье
Сегодня, 12:24
Лавочки-качели в центральном парке Белгорода пользуются спросом не только у детей
Сегодня, 12:44