Белгородского руководителя обвиняют в краже 10 миллионов из областного бюджета

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Руководителя одной из коммерческих структур Белгородской области обвиняют в хищении денег из областного бюджета.
Известно, что фигурант заключил государственный контракт с Белгородским областным фондом поддержки индивидуального жилищного строительства. В ходе него мужчина должен был выполнить строительно-монтажные работы на объекте водоотведения микрорайона ИЖС Крутой Лог Белгородского района.
На эти нужды белгородец получил в рамках госпрограммы «Стимул» нацпроекта «Жильё и городская среда» 10 миллионов рублей, однако необходимые работы так и не выполнил, а денежные средства присвоил себе.
В отношении жителя возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.