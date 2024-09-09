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Белгородского руководителя обвиняют в краже 10 миллионов из областного бюджета

Белгородского руководителя обвиняют в краже 10 миллионов из областного бюджета

9 сентября 2024, 15:18
Фото: 1MI
Руководитель коммерческой организации не выполнил строительные работы по госконтракту и забрал денежные средства себе. Подробности выяснили сотрудники регионального УФСБ.

Руководителя одной из коммерческих структур Белгородской области обвиняют в хищении денег из областного бюджета.

Известно, что фигурант заключил государственный контракт с Белгородским областным фондом поддержки индивидуального жилищного строительства. В ходе него мужчина должен был выполнить строительно-монтажные работы на объекте водоотведения микрорайона ИЖС Крутой Лог Белгородского района.

На эти нужды белгородец получил в рамках госпрограммы «Стимул» нацпроекта «Жильё и городская среда» 10 миллионов рублей, однако необходимые работы так и не выполнил, а денежные средства присвоил себе.

В отношении жителя возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Мошенничество#Белгород#Кража денег
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