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Updated Сегодня, 07:08

Белгородская область уступила Воронежской, но обошла других соседей по Центральному Черноземью

Белгородская область уступила Воронежской в рейтинге по рынку труда

9 сентября 2024, 07:06
Фото: Изображение Midjourney
Белгородская область уступила Воронежской, но обошла других соседей по Центральному Черноземью

Белгородская область улучшила позиции в рейтинге регионов по рынку труда

Белгородская область демонстрирует хорошие показатели в сфере занятости населения, следует из последнего исследования РИА «Новости». В Центральном Черноземье её опередил лишь один соседний регион.
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Белгородская область заняла 28-е место в рейтинге регионов по рынку труда. Такой вывод сделали эксперты по итогам прошлого года. Более того, Белгородская область повысила свой рейтинговый балл с 2022 года на 3,16 единицы — до 70,93.

Из соседей по Черноземью обогнала её только Воронежская область, у неё 20-е место. Чуть отстала от Белгородской Липецкая область. Она оказалась на 32-м месте. За ней на 41-м — Курская область, а на 58-м — Тамбовская. Все регионы улучшили свои позиции по сравнению с 2022 годом.

Самыми успешными регионами по рынку труда ожидаемо стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Все они набрали более 90 баллов, там наиболее высокий уровень социально-экономического развития, хорошие зарплаты и низкая безработица.

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