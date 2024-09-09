Белгородская область уступила Воронежской в рейтинге по рынку труда

Из соседей по Черноземью обогнала её только Воронежская область, у неё 20-е место. Чуть отстала от Белгородской Липецкая область. Она оказалась на 32-м месте. За ней на 41-м — Курская область, а на 58-м — Тамбовская. Все регионы улучшили свои позиции по сравнению с 2022 годом.