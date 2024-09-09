Белгородская область уступила Воронежской в рейтинге по рынку труда

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Белгородская область заняла 28-е место в рейтинге регионов по рынку труда. Такой вывод сделали эксперты по итогам прошлого года. Более того, Белгородская область повысила свой рейтинговый балл с 2022 года на 3,16 единицы — до 70,93.
Из соседей по Черноземью обогнала её только Воронежская область, у неё 20-е место. Чуть отстала от Белгородской Липецкая область. Она оказалась на 32-м месте. За ней на 41-м — Курская область, а на 58-м — Тамбовская. Все регионы улучшили свои позиции по сравнению с 2022 годом.
Самыми успешными регионами по рынку труда ожидаемо стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Все они набрали более 90 баллов, там наиболее высокий уровень социально-экономического развития, хорошие зарплаты и низкая безработица.