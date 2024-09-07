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Published Сегодня, 09:04

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Дети

22 тыс белгородских детей отдыхали летом вне региона, ещё 6 тыс — готовят к отправке

7 сентября 2024, 09:04
Фото: Изображение Midjourney
Дети

За прошедшее лето 22 тыс белгородских детей выехали за пределы родного региона

Более 5 тысяч детей из Белгородской области отдыхают за пределами региона, ещё 6 тысяч белгородских детей готовятся к отправке. Всего летом в различных городах России, как сообщил Вячеслав Гладков, побывали уже 22 тысячи детей.
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Дети

За пределами Белгородской области на данный момент находятся 5,5 тысяч детей. Ребята отдыхают в детских лагерях и санаториях на территории регионов с безопасной обстановкой. На данный момент к отправке готовят ещё несколько групп, а в общей сложности — шесть тысяч юных белгородцев.

В течение лета во многих городах России успели побывать 22 тысячи ребят. Об этом сообщил Вячеслав Гладков в своём утреннем видеообращении.

Ранее в ставропольском лагере «Гренада» возник скандал с участием белгородских детей, которые жаловались на условия пребывания и питание. Конфликт дошёл до властей обоих регионов. Итогом проверок стало заявление о том, что всё в порядке. Гладков также высказался о намерении забрать ребят, которые, как указал, также нанесли ущерб имуществу лагеря. Позже глава Белгородской области поделился, что от этой идеи его отговорил Михаил Миненков, мэр Невинномысска, где и находятся на данный момент юные белгородцы. Также все заявления детей он обозначил как провокации.

«Хочу сказать всем, что для Невинномысска чужих детей не бывает, справимся со всеми трудностями вместе. Всем спасибо за поддержку» — написал он в своём Telegram-канале после встречи с новой группой детей, приехавшей из Белгородской области.
Несмотря на провокации: мэр Невинномысска пообщался с юными белгородцами из «Гренады»
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