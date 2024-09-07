22 тыс белгородских детей отдыхали летом вне региона, ещё 6 тыс — готовят к отправке

Ранее в ставропольском лагере «Гренада» возник скандал с участием белгородских детей, которые жаловались на условия пребывания и питание. Конфликт дошёл до властей обоих регионов. Итогом проверок стало заявление о том, что всё в порядке. Гладков также высказался о намерении забрать ребят, которые, как указал, также нанесли ущерб имуществу лагеря. Позже глава Белгородской области поделился, что от этой идеи его отговорил Михаил Миненков, мэр Невинномысска, где и находятся на данный момент юные белгородцы. Также все заявления детей он обозначил как провокации.