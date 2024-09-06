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Белгородцы жалуются, что месяцами ждут, чтобы обследоваться на аппаратах МРТ и СКТ

Ждём месяцами: белгородский минздрав ответил, как решают проблему с очередями на МРТ

6 сентября 2024, 08:04
Фото: 1MI
Белгородцы жалуются, что месяцами ждут, чтобы обследоваться на аппаратах МРТ и СКТ

Белгородцы пожаловались на огромные очереди на МРТ

В Белгородской области возникли проблемы с очередью на процедуру МРТ. Пациенты жалуются, что вынуждены ждать талонов месяцами. На претензии ответил региональный министр здравоохранения.

В Белгородской области образовались длинные очереди из пациентов, которым по показаниям врачей нужно пройти МРТ. Журналисты Бел.Ру уже освещали эту тему. Ждать порой приходится очень долго: люди обращаются к врачу зимой, а талон на процедуру получают только летом.

Подобная ситуация с очередями не только в Белгороде. Пожаловались на очереди и пациенты больницы в Стрелецком. Местные жители предложили оснастить аппаратом МРТ не только это конкретное, но и все медучреждения Белгородской области.

«Чтобы улучшить качество диагностики и лечения нужно оснастить ЦРБ в Стрелецком аппаратом МРТ. И не только Стрелецкое, а все ЦРБ, дабы разгрузить очереди. Ужас, что творится», — написала одна из белгородок.

Региональный министр здравоохранения Андрей Иконников сообщил, что подобных мер предпринимать не планируют. Оборудование для МРТ стоит дорого, а обеспечить ему необходимую нагрузку, по словам чиновника, невозможно из-за недостаточной численности пациентов, прикреплённых к больницам. Аппарат в этом случае просто будет простаивать.

«С целью обеспечения населения необходимыми исследованиями на аппаратах СКТ и МРТ заключены соглашения между Центральными районными больницами и рядом медицинских организаций как города Белгорода, так и Старого, Нового Оскола и посёлка Чернянка», — отметил Иконников.

Ознакомиться с полным перечнем медицинских организаций, с которыми заключены соглашения на бесплатную диагностику на аппаратах СКТ и МРТ, можно в администрации своей больницы.

Пациентов стало больше? Почему в Белгороде образовалась очередь на МРТ
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Медицина#Стрелецкое#Новости Белгорода#Диагностика#Мрт#Белгород#Андрей иконников#Очереди#Аппараты СКТ
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