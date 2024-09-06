Ждём месяцами: белгородский минздрав ответил, как решают проблему с очередями на МРТ

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
В Белгородской области образовались длинные очереди из пациентов, которым по показаниям врачей нужно пройти МРТ. Журналисты Бел.Ру уже освещали эту тему. Ждать порой приходится очень долго: люди обращаются к врачу зимой, а талон на процедуру получают только летом.
Подобная ситуация с очередями не только в Белгороде. Пожаловались на очереди и пациенты больницы в Стрелецком. Местные жители предложили оснастить аппаратом МРТ не только это конкретное, но и все медучреждения Белгородской области.
«Чтобы улучшить качество диагностики и лечения нужно оснастить ЦРБ в Стрелецком аппаратом МРТ. И не только Стрелецкое, а все ЦРБ, дабы разгрузить очереди. Ужас, что творится», — написала одна из белгородок.
Региональный министр здравоохранения Андрей Иконников сообщил, что подобных мер предпринимать не планируют. Оборудование для МРТ стоит дорого, а обеспечить ему необходимую нагрузку, по словам чиновника, невозможно из-за недостаточной численности пациентов, прикреплённых к больницам. Аппарат в этом случае просто будет простаивать.
«С целью обеспечения населения необходимыми исследованиями на аппаратах СКТ и МРТ заключены соглашения между Центральными районными больницами и рядом медицинских организаций как города Белгорода, так и Старого, Нового Оскола и посёлка Чернянка», — отметил Иконников.
Ознакомиться с полным перечнем медицинских организаций, с которыми заключены соглашения на бесплатную диагностику на аппаратах СКТ и МРТ, можно в администрации своей больницы.