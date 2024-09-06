Ждём месяцами: белгородский минздрав ответил, как решают проблему с очередями на МРТ

В Белгородской области образовались длинные очереди из пациентов, которым по показаниям врачей нужно пройти МРТ. Журналисты Бел.Ру уже освещали эту тему. Ждать порой приходится очень долго: люди обращаются к врачу зимой, а талон на процедуру получают только летом.