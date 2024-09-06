Во Владивостоке объявили итоги Восточного экономического форума — 2024

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Главная тема мероприятия в этом году звучала как «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». В роли организатора форума выступил Фонд Росконгресс. Об этом пишет vostokmedia.
Участниками форума стали более 7100 человек из 75 стран и территорий, включая Россию. Среди гостей насчитывалось 1515 представителей отечественных и зарубежных СМИ. Медиахолдинг 1MI в очередной раз взял на себя роль информационного партнера форума.
Как рассказал советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков, Восточный экономический форум за девять лет превратился в мощный институт национального развития. В рамках программы провели более 120 сессий и круглых столов, участниками которых стали свыше 700 спикеров. На площадке подписали более 300 соглашений на общую сумму 5,5 триллиона рублей, подвел итог Кобяков.
В рамках форума состоялись встречи представителей деловых кругов России и стран АТР, в ходе которых между участниками бизнес-диалогов «Россия — АСЕАН», «Россия — Индия» и «Россия — Китай» речь шла об укреплении сотрудничества, реализации совместных проектов и инициатив.
Среди других мероприятий ВЭФ — Международная научно-практическая российско-вьетнамская конференция, Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования, а также программа «Знание.Лекторий».
Молодежную программу ВЭФ организовали в новом формате. Ее участниками стали около тысячи человек. События Дня будущего дали молодым участникам возможность максимального погружения в атмосферу форума и общения с лидерами российского и зарубежного бизнеса. Всего в рамках форума прошло свыше 20 мероприятий.
Ключевым мероприятием форума стало пленарное заседание, где участвовал президент РФ Владимир Путин, а также премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и заместитель председателя КНР Хань Чжэн. В своем выступлении российский лидер затронул проблемы дальнейшего развития Дальнего Востока, расширения сотрудничества со странами-партнерами, а также положение дел в глобальной экономике.