Во Владивостоке объявили итоги Восточного экономического форума — 2024

Как рассказал советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков, Восточный экономический форум за девять лет превратился в мощный институт национального развития. В рамках программы провели более 120 сессий и круглых столов, участниками которых стали свыше 700 спикеров. На площадке подписали более 300 соглашений на общую сумму 5,5 триллиона рублей, подвел итог Кобяков.