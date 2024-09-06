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В РЭО рассказали о начале регистрации на Российский экофорум

В РЭО рассказали о начале регистрации на Российский экофорум

6 сентября 2024, 14:41
Фото: Изображение Midjourney
Российский экологический оператор рассказал о начале регистрации на участие в Российском экологическом форуме (РЭФ-2024), который будет проходить в Подмосковье осенью текущего года.

Регистрация на мероприятие открыта на официальном сайте события для всех желающих — участников деловой программы, Молодежного дня РЭФ и журналистов.

Издание пишет, что в рамках программы Молодежного дня запланированы пленарное заседание, обсуждения по сессиям, лекции и воркшопы по теме экоактивизма, в том числе создания экоцентров. Основной темой пленарного заседания станет подведение итогов пятилетней работы по реформированию системы обращения с отходами в Российской Федерации. Полный список мероприятий РЭФ-24 будет опубликован позже, но уже известно, что он включает разнообразные темы, такие как экомониторинг, инвестиции, цифровизация и работа региональных операторов.

О масштабе мероприятия рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. По его словам, РЭФ является крупнейшим событием в отрасли обращения с отходами, целью которого является освещение всего спектра задач, связанных с развитием профильной инфраструктуры в России.

Помимо этого, Буцаев назвал РЭФ открытой площадкой для диалога между участниками отрасли и смежных сфер, а также предпринимателями, представителями государственных органов и общественности. Главной целью форума Буцаев назвал

«поиск эффективных решений для развития комплексной системы обращения с отходами и построения экономики замкнутого цикла».

Российский экологический форум, участниками которого становятся представители государственного аппарата, отраслевые эксперты, представители бизнес-сообщества и общественники, проводится в РФ на ежегодной основе с 2021 года.

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