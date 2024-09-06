В РЭО рассказали о начале регистрации на Российский экофорум

Издание пишет, что в рамках программы Молодежного дня запланированы пленарное заседание, обсуждения по сессиям, лекции и воркшопы по теме экоактивизма, в том числе создания экоцентров. Основной темой пленарного заседания станет подведение итогов пятилетней работы по реформированию системы обращения с отходами в Российской Федерации. Полный список мероприятий РЭФ-24 будет опубликован позже, но уже известно, что он включает разнообразные темы, такие как экомониторинг, инвестиции, цифровизация и работа региональных операторов.