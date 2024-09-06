В этом году огромные «гусеницы» в центре Белгорода выглядят не как с обложки

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Мэрия Белгорода в начале июля рассказала Бел.Ру, что на улице 50-летия Белгородской области вновь кустарники обрежут в виде огромных гусениц. Сделали так в первый раз к фестивалю «Белгород в цвету» в 2022 году.
В июле редакция отправляла в мэрию запрос о судьбе насекомых в центре Белгорода. Мэрия уверила, что они вернутся летом, но не уточнила когда.
В итоге гусеницы и правда вернулись, но 27 августа после повторного запроса Бел.Ру о них. Его мы отправили накануне.
Работы провело «Белгорблагоустройство», а наш читатель прислал в редакцию фотографии обновлённых растений. Сейчас они выглядят так. Поразительного сходства с гусеницами нет, да и на обрезку двухгодичной давности тоже не похоже.