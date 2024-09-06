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В этом году огромные «гусеницы» в центре Белгорода выглядят не как с обложки

В этом году огромные «гусеницы» в центре Белгорода выглядят не как с обложки

6 сентября 2024, 15:09
Фото: bel.ru
«Белгорблагоустройство» сделало обрезку кустов на улице 50-летия Белгородской области. Они вновь приняли форму гусениц, но совсем не такую, как два года назад.

Мэрия Белгорода в начале июля рассказала Бел.Ру, что на улице 50-летия Белгородской области вновь кустарники обрежут в виде огромных гусениц. Сделали так в первый раз к фестивалю «Белгород в цвету» в 2022 году.

В июле редакция отправляла в мэрию запрос о судьбе насекомых в центре Белгорода. Мэрия уверила, что они вернутся летом, но не уточнила когда.

В итоге гусеницы и правда вернулись, но 27 августа после повторного запроса Бел.Ру о них. Его мы отправили накануне.

Работы провело «Белгорблагоустройство», а наш читатель прислал в редакцию фотографии обновлённых растений. Сейчас они выглядят так. Поразительного сходства с гусеницами нет, да и на обрезку двухгодичной давности тоже не похоже.

"Гусеницы" сегодня"Гусеницы" сегодня
"Гусеницы" сегодня"Гусеницы" сегодня
Архивное фото «гусениц»Архивное фото «гусениц»
"Гусеницы" сегодня
Фото: bel.ru
I’ll be back: огромные «гусеницы» вернулись в центр Белгорода
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#Алёна Мальцева#Мэрия#Белгород#Кустарники#Гусеницы
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