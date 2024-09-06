Старый Оскол отметит день рождения: праздник будет, но без размаха

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Завтра, 7 сентября, жители Старого Оскола отметят День города. В этом году ему исполняется 431 год.
Несмотря на то, что массовые мероприятия отменили из-за действующих в регионе режимов КТО И ЧС федерального характера, праздник всё же состоится. Старооскольцев приглашают на различные мастер-классы, выставки, концерты, экскурсии и программы.
Будут мероприятия и для тех, кто сейчас находится в пунктах временного размещения.
При этом некоторые жители уже сейчас начала отмечать День города. Например, для пассажиров автобусов № 52 и 53 концерты устраивают прямо в салоне, сообщает администрация горокруга. Для этого в общественных транспортах до 12 сентября будут кататься различные вокалисты.