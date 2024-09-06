Старый Оскол отметит день рождения: праздник будет, но без размаха

При этом некоторые жители уже сейчас начала отмечать День города. Например, для пассажиров автобусов № 52 и 53 концерты устраивают прямо в салоне, сообщает администрация горокруга. Для этого в общественных транспортах до 12 сентября будут кататься различные вокалисты.