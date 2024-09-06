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Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

День города готовятся отметить в Старом Осколе

Старый Оскол отметит день рождения: праздник будет, но без размаха

6 сентября 2024, 13:24
Фото: 1MI

День города готовятся отметить в Старом Осколе

День рождения Старого Оскола пройдёт только завтра, но многие жители округа уже приступили к празднованию. О том, какие мероприятия для старооскольцев идут сейчас и какие устроят только завтра, рассказывает «9 Канал».

Завтра, 7 сентября, жители Старого Оскола отметят День города. В этом году ему исполняется 431 год.

Несмотря на то, что массовые мероприятия отменили из-за действующих в регионе режимов КТО И ЧС федерального характера, праздник всё же состоится. Старооскольцев приглашают на различные мастер-классы, выставки, концерты, экскурсии и программы.

Будут мероприятия и для тех, кто сейчас находится в пунктах временного размещения.

При этом некоторые жители уже сейчас начала отмечать День города. Например, для пассажиров автобусов № 52 и 53 концерты устраивают прямо в салоне, сообщает администрация горокруга. Для этого в общественных транспортах до 12 сентября будут кататься различные вокалисты.

Видео: 1MI
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