РЭО: В Волгоградской области открылась вторая экостанция, которая принимает вторсырье

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Первый такой пункт в регионе, который был включен в Альбом лучших практик по раздельному накоплению отходов Российского экологического оператора, уже более года функционирует в соседнем городе Волжском.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что в регионе есть не только сознательные жители, занимающиеся сортировкой, но и социально ответственные предприятия, поддерживающие создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, пишет novostivolgograda.ru.
Интерес горожан к экостанции в Волжском превзошел все ожидания компании — инициатора проекта, что стало основанием для принятия решения о его расширении.
Каждая экостанция обладает своими уникальными характеристиками. В частности, в Волгограде посетителей встречает витрина с арт-инсталляцией на тему загрязнения водоемов. Территория вокруг пункта выложена плиткой, которая на 30% состоит из вторичного сырья. Этот пластик был собран на экостанции в Волжском. В общей сложности в плитку было переработано более 1000 кг пластиковых отходов.
Обе экостанции оснащены солнечными панелями, которые помогают сократить потребление электроэнергии из невозобновляемых источников на 70%.
Заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов подчеркнул, что создание удобных и современных пунктов приема вторичных ресурсов является важным шагом не только в развитии инфраструктуры обращения с отходами, но и в формировании культуры раздельного сбора мусора, без которой трудно добиться высоких показателей переработки.
Круглосуточно жители могут сдавать на переработку такие материалы, как картон, макулатура, металл, алюминиевая, ПЭТ- и HDPE-тара, полипропилен, а также бытовая техника и текстиль.
В 2024 году РЭО представил альбом лучших практик, состоящий из двух частей. В нем рассказывается о пунктах сбора вторичного сырья в различных городах РФ.