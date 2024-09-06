РЭО: В Волгоградской области открылась вторая экостанция, которая принимает вторсырье

Каждая экостанция обладает своими уникальными характеристиками. В частности, в Волгограде посетителей встречает витрина с арт-инсталляцией на тему загрязнения водоемов. Территория вокруг пункта выложена плиткой, которая на 30% состоит из вторичного сырья. Этот пластик был собран на экостанции в Волжском. В общей сложности в плитку было переработано более 1000 кг пластиковых отходов.